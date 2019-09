Mænd sigtet for at stikke kvinde i nakke, ryg og mave og skubbe hende ud fra første sal

Kolding: Tre udenlandske mænd fremstilles i øjeblikket i grundlovsforhør sigtet for forsøg på manddrab.

De tre mænd er sigtet for at have stukket en 26-årig kvinde, der bor på Skovvejen, i mave, hals, ryg og nakke, hvorefter de ifølge sigtelsen skulle have skubbet kvinden ud fra hendes lejlighed, der ligger på første sal.

Mændene blev anholdt i tidsrummet 18.30 til 19.30 mandag aften, efter politiet var blevet kaldt ud til Skovvejen, hvor en livløs kvinde lå på jorden. Kvinden var i livsfare og blev fragtet på Kolding Sygehus, men tirsdag formiddag kunne Frede Nissen, leder af politiets Efterforskningscenter Syd, oplyse, at kvinden er uden for livsfare.

Mændene nægter sig alle skyldige i sigtelsen.

Grundlovsforhøret foregår bag lukkede døre.