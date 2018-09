Politiet forventer at finde frem til de mænd, der natten til søndag den 2. september overfaldt en 31-årig mand i Borchs Gård. - Men vi har virkelig noget af gå efter, siger leder af efterforskningscenter.

Knivoverfaldet fandt sted natten til søndag den 2. september klokken 02.36. En 31-årig mand blev stukket i maven, og man frygtede, at han var blevet ramt i milten. Overfaldet fandt sted, efter to grupperinger kom i slagsmål.

- Det vil jeg ikke sige. Men vi har virkelig noget at gå efter, siger Frede Nissen.

- Vi efterforsker på fuld tryk i den sag i øjeblikket. Det er det, jeg kan sige. Vi har da også en forventning om at nå ind til gerningsmændene. Vi kan ikke sige noget nu, men der er nok at gå efter, siger Frede Nissen.

Kolding: Trods snart 14 dages efterforskning er gerningsmændene bag et voldsomt knivoverfald i Borchs Gård stadig på fri fod. Det oplyser Frede Nissen, der er vicepolitiinspektør og leder af Efterforskningscenter Syd.

Efter flere års diskussion blev der i foråret sat videoovervågning op i Kolding, efter Kolding Kommune fik andel i en millionpulje, som var en del af sidste års finanslov. Og netop videoovervågning har Frede Nissen tidligere fortalt til JydskeVestkysten, at politiet blandt andet ville tage i brug i jagten på gerningsmændene.

Tvivl om antal

I starten fortalte politiet, at gruppen af udenlandske mænd bestod af mellem ti og 12 personer. Senere gav politiet udtryk for, at tallet måske var lavere, og nu har Frede Nissen en mere klar idé om antallet.

- Det er en fem-seks stykker, der står bag det. Der var mange mennesker på stedet, og folk er blevet blandet sammen, siger Frede Nissen.

Det 31-årige offer var på operationsbordet efter overfaldet, men han var på intet tidspunkt i livsfare, har politiet tidligere oplyst.