Måske flere gratis p-pladser i Koldings midtby

Kolding Kommune er gået i gang med at undersøge mulighederne for at samarbejde med private parkeringsfirmaer og indføre flere gratis p-pladser i midtbyen. Årsagen er, at regeringen og DF har aftalt, at der skal skovles p-millioner ind til statskassen fra kommunerne.

Kolding: - Det giver ingen mening, at vi som kommune afkræver borgerne betaling for at parkere på vores parkeringspladser for derefter at sende pengene videre til staten. Hvis regeringen vil have flere penge i sin kasse, så må den selv opkræve dem.

Sådan siger borgmester Jørn Pedersen (V) i forbindelse med, at regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om at hive et stort millionbeløb ud af kommunekasserne fra indtægterne på parkering.

Hidtil har kommunerne kunne beholde omkring 70 procent af indtægterne. Fra 2019 må de kun beholde 30 procent - og det vil koste Kolding Kommune en mistet indtægt på 5,4 millioner kroner.

- Nu skal vi have en grundig drøftelse af, hvad vi gør. Vi kan vælge at betale dem til staten. Men vi kan også gøre noget andet, siger borgmesteren.