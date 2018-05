Måske er det en fargesii. Men det er ikke helt sikkert

Arne Lylover ved rigtig meget om rhodondendonbuske, men alligevel kommer han igen og igen i tvivl om, hvad han står overfor. Her viser han rundt inde i legendariske Aksel Olsens private have, som ligger lige op ad Geografisk Have. Foto: Morten Pape

Geografisk Have byder på en eksplosion af blomstrende rhodondendron i disse dage. Her er en lille smagsprøve på den fantastiske plante, som legendariske planteskoleejer og grundlægger af Geografisk Have Aksel Olsen bragte til Danmark i hobetal - og som selv eksperter aldrig bliver helt kloge på.

Kolding. En nydelig gråhåret mand kigger på en blomstrende busk og siger: - Jeg kunne forestille mig, det er en fargesii. Men jeg er ikke helt sikker. Lidt senere: - Den dér kunne være en taurus med de fantastisk flotte røde blomster. Men jeg er ikke sikker. Reaktion fra en yngre mand: - Ja, du skal ikke kigge på mig. Ovenstående ordveksling handler om rhodondendron. Den fandt sted mellem næstformanden for Rhodondendronforeningen i Danmark, Arne Lylover, og planteskolegartner Niels Melballe torsdag ved middagstid i Geografisk Have, som i øjeblikket rummer en eksplosion af blomstrende rhodondendronbuske i hvidt, lyserødt, gult ,lilla, pink, cherise, højrødt og masser af nuancer derimellem. Så man kan roligt sige, at det var fagfolk, der talte sammen under en rundvisning - og så skulle man jo tro, at de var lidt mere sikre i deres sag. Så enkelt er det bare ikke med rhodondendron.

Nogle gange må vi stå og klø os selv i nakken, når det handler om at identificere art og sort. Niels Melballe, planteskolegartner og naturformidler i Geografisk Have

Uendeligt Niels Melballe viser os ud i blomsterhavet, mens han fortæller, at man mener, at der findes omkring 800 arter af rhodondendron i verden og endnu flere sorter. Mange af arterne har grundlæggeren af Geografisk Have Aksel Olsen, der ejede og drev sin berømte planteskole af samme navn frem til sin død i 1982, indført til Danmark - nogle helt fra Kina, hvor planten kun trives oppe i bjergene, fordi den dør af tropisk varme og mangel på vand. - Rhodondendron er svære, fordi de godt kan lide at krydse sig på kryds og tværs af arter. Det gør de fleste andre arter normalt ikke. Og hvis du tager frø af en rhodondendron og planter 15 nye, så vil de alle være lidt anderledes end forældreplanten. Så antallet af sorter vokser hele tiden, og hver eneste plante er unik. Det er uendeligt, fortæller Niels Melballe.

Vildt nysgerrig Alene i Geografisk Have mener fagfolkene, at der findes mindst 100 forskellige arter og sorter. Mange af dem skyldes Aksel Olsen, der førte et nøje register over sine planter, men der er også kommet planter til andre steder fra. - Nogle gange må vi stå og klø os selv i nakken, når det handler om at identificere art og sort, beretter Niels Melballe, der eksempelvis ikke kan sætte navn på to store pragteksemplarer med enorme blomsterhoveder i henholdsvist lyserødt og pink. - Men jeg bliver helt vildt nysgerrig efter at finde ud af, hvad det er for nogle, smiler han.