Målinger afslører for højt niveau i mange huse: Her er alt, du behøver at vide om radon

Hvad kan man gøre?

Er radonniveauet i dit hjem under grænseværdien på 100 becquerel per kubikmeter, så behøver du egentlig ikke foretage dig noget. Men en tommelfingerregel er dog, at risikoen for at få radonrelateret lungekræft falder, jo lavere niveauet er. Hvis niveauet er over 100 becquerel men under 200, så anbefaler myndighederne, at du iværksætter enkle og billige foranstaltninger for at reducere niveauet. Det kan være ved at sørge for bedre ventilation, som i mange tilfælde kan løse problemet. Hvis radonniveauet overstiger 200 becquerel, anbefales mere effektive løsninger på problemet. Såsom radonsug eller en radonmembran.

Men et godt sted at starte kan være at sørge for, at huset er ventileret korrekt. Samtidig vil regelmæssig udluftning også kunne nedbringe niveauet. Det er dog vigtigt at bemærke, at korrekt ventilation også indebærer, at der ikke skrues for højt op for det mekaniske ventilationsanlæg. Det er vigtigt, at den forbedrede ventilation ikke skaber et højere undertryk i boligen. Sker det, kan der blive suget mere radonholdig luft op i boligen.

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt ens bolig har et højt radonniveau kan man få foretaget en radontest. En test koster typisk mellem 500-1300 kroner.