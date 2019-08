Målfest for KoldingQ

KoldingQ mødte på hjemmebane OdenseQ i den bedste danske kvindeliga. Begge hold fik en god start på sæsonen med en sejr i deres første kamp, så begge hold kom med lidt momentum fra forrige spillerunde. Opgøret var også en meget lige affære med målchancer til begge hold i første halvleg, men det var KoldingQ, som i anden halvleg kunne sikre sig sejren over gæsterne fra Fyn med slutresultatet 4-2.

Kolding fik det første mål i opgøret. Det var Sofie Thrane Hornemann, som bragte koldingenserne foran kort før pausen. Jublen fik dog en hurtig afslutning for KoldingQ. Kamilla Ørskov Jensen udlignede blot et minut senere. Det førte til et pauseresultat på 1-1 og en spændende anden halvleg i vente.

I starten af anden halvleg var det igen Kolding, som bragte sig foran igen. Kort tid efter anden halvleg begyndelse var det Emma Færge, som satte Kolding på sejrskurs. Det blev blot begyndelsen på en målkavalkade for KoldingQ, hvor de virkelig lagde afstand til gæsterne fra Odense. Det var Signe Hansen Baattrup, som satte sidste mål ind for koldingenserne. OdenseQ fik dog sat en reducering ind helt til sidst i opgøret til det endelige resultat 4-2.

Cheftræner for KoldingQ Peter Pedersen havde følgende kommentar efter kampen.

- Første halvleg forløb meget jævnbyrdig, men vi følte vi havde teten i opgøret og vi kom jo også foran 1-0, men en enkelt fejl i opdækningen gjorde at de kom lidt tilbage.

- Vi lavede to udskiftninger i efter pausen, hvor vi fik sat nogen spillere ind med mere fart i fødderne. Vi fik Odense til at løbe meget og de så trætte ud, så det var en god beslutning.

KoldingQ skal forsøge at holde mål formen ved lige i deres næste kamp som er mod VSK Århus på udebane onsdag d. 14-08.

KoldingQ - OdenseQ: 4-2 (1-1)

Fodbold, Gjensidige Kvindeliga, Kvinder

Mål for begge hold: Sofie Thrane Hornemann (34.), Kamilla Ørskov Jensen (35.), Emma Færge (50.), Sofie Thrane Hornemann (60.), Signe Hansen Baattrup (62.), Kamilla Ørskov Jensen (90.)