Målet er nået: Nu er der 5000 nabohjælpere i Kolding

For 14 måneder siden var der borgermøde i Kolding om indbrudsforebyggelse og Nabohjælp. Siden dengang har over 1300 flere husstande i Kolding Kommune tilmeldt sig Nabohjælp.

Kolding: Målet er nået. Der er over 5000 husstande med adresse i Kolding Kommune, som er tilmeldt Nabohjælp. Helt præcist 5017. 8. november 2016 var der borgermøde i KFUM Hallerne om Nabohjælp og indbrudsforebyggelse. Dengang satte vi os et mål på JydskeVestkysten Kolding om, at der pr. 1. januar skulle være 5000 nabohjælpere i kommunen. Det er der nu. Ganske vist mente vi 1. januar 2017, og dermed tog det et år længere end håbet, men nu er vi der. Antallet af husstande, der er tilmeldt Nabohjælp er på cirka 14 måneder steget fra 3683 til 5017. Selvom målet viste sig at være en kende for ambitiøst, er der stadig ros til nabohjælperne fra Det Kriminalpræventive Råd og Trygfonden, som står bag projektet Nabohjælp. - Det lyder umiddelbart som en stor stigning, siger Sarah Risbøl Jacobsen, kommunikationskonsulent i Nabohjælp.

De gode råd I hverdagen:1. Hils på alle, du møder i nabolaget - dem du kender og dem du ikke kender.



2. Udveksl telefonnummer med en eller flere naboer, så I nemt kan komme i kontakt.



3. Fortæl dine naboer, hvis du ser noget mistænkeligt. Så kan flere holde øje og sikre deres hjem.



Desuden anbefales det, at du sikrer døre og vinduer og holder hækken klippet. Sørg for, at dit hjem ser beboet ud - også når du er på ferie.

Bekymringen falder ikke Stigningen har været stabil. For et år siden var der omkring 4000 tilmeldte husstande og for et halvt år siden 4500. Dermed følger Kolding landstendensen. - Der er en jævn stigning i hele landet. Når først man er med, melder man sig ikke ud igen. Stigningen fortæller mig, at budskabet om Nabohjælp har sat sig fast. Folk tror på og ved, det har en virkning, siger Sarah Risbøl Jacobsen. - Det hænger også sammen med, at selvom indbrudstallet falder, så falder bekymringen for indbrud ikke. Bekymringen er den største driver i forhold til at tilmelde sig Nabohjælp.