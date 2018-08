Lystsejlerformand efter møde om støv og støj på havnen: Vores problemer bliver taget alvorligt

Formanden for Kolding Lystbådehavn føler, at der var lydhørhed for lystsejlernes problemer på torsdagens møde om støv- og støjproblemer på havnen.

Kolding: - Vi er jo ikke interesserede i at lukke erhvervshavnen, pointerer Finn Mortensen, formand for Kolding Lystbådehavn, efter et møde torsdag om støv og støj på Kolding Havn.

Mødet blev holdt på baggrund af utilfredshed fra lystsejlerne med støv, støj og lugt fra virksomhederne på erhvervshavnen.

- Vi ved godt, at vi lever som nabo til en havn. Bare de håndterer deres gods godt, siger formanden.

Og efter torsdagens møde har han en tro på, at erhvervshavnen gør, hvad den kan.

- De ved godt, at de skal finde en anden måde at håndtere det løse gods på, som støver så meget. Det er de ved at kigge efter, siger han.

Inden længe kommer et sprinkleranlæg, der skal forhindre jernstøv i at svæve over på bådene, helt op at køre.

- Jeg tror, vi bliver rimelig kvit for jernstøv, siger Finn Mortensen.