Lyshøj-unge får ungdomsklub som nyt mødested

- Vi må konstatere, at der er for langt fra Lyshøj-området til vores klub på C. F. Tietgens Vej. Det er ikke brugernært nok, og vi oplever en tendens til, at hvis ikke man bliver kørt, så cykler man ikke bare hen til tingene. Som ung er man blevet mindre selvmobil, siger Mikkel Holst Villadsen.

Ungdomsskoleleder Mikkel Holst Villadsen forklarer, at man på ungdomsskolen forsøger at have klubber i mange lokalområder for at tilgodese så mange af kommunens unge som muligt.

Dermed får eleverne i 7.-9. klasse et alternativt mødested til for eksempel værelserne derhjemme, på skolens grund eller ved stranden, og det har områdets unge udtrykt behov for. Det er den kommunale ungdomsskole, der kommer til at stå bag den kommende ungdomsskole, men med i planlægningsarbejdet er både Lyshøjskolen og de unge selv. I de seneste dage har de ældste elever på Lyshøjskolen samarbejdet med elever fra IBC's innovationslinje om at komme med ideer til alt fra indretning til aktiviteter i den kommende ungdomsklub.

Stort behov

- De unge mangler et sted at mødes, som ikke er hjemme - et frirum, hvor de kan være unge og med et miljø, der tiltaler dem. De unge finder selv et sted, hvis der ikke er et sted, og der kan der forekomme småkonflikter, siger Mikkel Holst Villadsen.

Skoleleder på Lyshøjskolen, Anders Svendsen, glæder sig over, at der nu er en klub på vej til de ældste af eleverne på hans skole. Klubben kommer efter planen til fysisk at ligge på skolen.

- Behovet er stort for at have et sted at hænge ud, især hvis man ikke dyrker sport, siger Anders Svendsen, der foretrækker, at de unge mødes i en klub, hvor der er voksne til stede.

- Hvis de mødes i bålhytten eller ved stranden, kan der komme andre ting indover som for eksempel alkohol og cigaretter, mens en klub er en tryg base, siger skolelederen og fremhæver, at de unge i en klub kan få nye venskaber på tværs af klassetrin.