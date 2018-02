Lysfestival slukker sit ApS og tænder for en ny fond

Flere hænder og forhåbentligt flere midler fra andre fonde, det er baggrunden for, at Kolding Light Festival skal drives gennem en selvejende fond i stedet for et anpartsselskab.

Kolding: Målet er flere frivillige kræfter, der vil hjælpe med at kaste lys over Kolding, og flere penge til at købe lyskanoner. Kolding Light Festival håber at få fat i flere borgere, der vil løfte lysfestivalen, når de ændrer organisationen.

Indtil nu har trækkraften været Erhvervsgruppen Kolding, der har drevet festivalen gennem et anpartsselskab. Gruppen blev grundlagt i 2012 af Arne Hougaard for at støtte op om Koldings fyrtårne. I dag består netværket af 40 erhvervsfolk, der blandt andet har støttet festivalen. Men nu skal Kolding Light Festival ApS ændres til en selvejende fond, der får struktur som en forening, hvor alle gode kræfter er velkomne.

- Det skal åbne op for, at der kommer andre ind, som ikke er medlem af Erhvervsgruppen Kolding. Det er det primære. Sekundært så ved vi, at hvis vi skal søge midler hos nogle af de store fonde, så vil de typisk afvise ansøgninger fra et selskab. Og så er det ligegyldigt, at vi ifølge vedtægterne er et non-profit selskab. Vi har allerede oplevet, at det er større fonde ligeglad med, siger Otto Popp Clausen, der er direktør i det nuværende anpartsselskab.