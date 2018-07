Lykke, musik og fascination: Kolding chillede til varm Stella Polaris

Solen bragede ned over Stella Polaris, hvor der fredag blev chillet med god musik, øl og godt humør. JydskeVestkysten var på plænen ved Koldinghus og mødte nogle af gæsterne.

Kolding: Per har en mørk side. Nanna var lykkeligst på Roskilde Festival for to år siden. Troels er mest til metal, men var alligevel taget til chill-out-festivalen Stella Polaris.

JydskeVestkysten chillede med resten af gæsterne, der havde indtaget plænen ved Koldinghus til en varm omgang Stella Polaris. Vi bad nogle af gæsterne om at færdiggøre nogle sætninger for os. Læs deres fortællinger her.

Den mørke side Jeg hedder Per, og det vigtigste om mig er... at jeg har en mørk side. Det er den side, folk ikke får lov til at se. Jeg er mest lykkelig, når... jeg føler mig tilpas. Jeg føler mig mest tilpas, når der ikke er noget drama omkring mig, og det er også derfor, jeg er taget til festival i dag. Jeg kan kan godt lide at høre... trance, som det, der spiller til Stella Polaris i dag. Jeg er lidt af en melodi-freak, og trance er meget melodisk. Mit bedste musikminde er... da jeg var på Electric Love i 2015. Electric Love er en festival i Salzburg i Østrig, som er blevet kåret til den tredjebedste elektroniske festival i verden - og så koster den halv pris af, hvad Roskilde koster. Jeg hørte blandt andet Armin van Buuren, som stadig er blandt de bedste dj's i verden. Det fascinerer mig, når... folk opfører sig uden for normen.

Metalhoved til chill-fest Jeg hedder Troels, og det vigtigste om mig er... mit skæg. Jeg har haft det i fire år og syv måneder. Jeg fik det i 1.g, da det var Movember, og jeg fik overtalt min mor til, at det var en god idé. Det er så ikke blevet klippet siden. Jeg er mest lykkelig, når... jeg er sammen med nogle mennesker, jeg godt kan lide. Jeg kan kan godt lide at høre... metal, selvom det er chill-musik i dag. Jeg har været med til at sætte festivalen op, så nu skal jeg hygge mig med øl og god musik. Mit bedste musikminde er... Lamb of God på Roskilde Festival i 2015. Jeg havde ondt i kroppen bagefter, og det er et godt tegn efter en koncert. Så ved man, at man har lavet noget. Det fascinerer mig, når... når man er velformuleret. Jeg synes, man skal bruge danske termer i stedet for engelske. Det viser, man har styr på tingene.

"Musik gør mig glad" Jeg hedder Christina, og det vigtigste om mig er... at jeg elsker musik. Det gør jeg på grund af energien, og at det gør mennesker glade. Jeg har selv spillet og holder af at gøre mennesker glade. Jeg er mest lykkelig, når... jeg opdager ny musik, kunstnere og sange. Det er svært at beskrive den følelse, jeg får. Jeg kan kan godt lide at høre... house, deep house, chill-out og verdensmusik. Musikken inspirerer mig til at være kreativ, og jeg bruger den i mit arbejde som grafiker. Mit bedste musikminde er... svært at vælge. Jeg har set så meget. Den første Stella Polaris i Kolding var fed, fordi det var noget nyt og anderledes. Det var lækkert, man ikke skulle tage til København for at høre noget elektronisk musik. Det kan vi godt bruge mere af i Kolding. Det fascinerer mig, når... jeg oplever et nyt beat.