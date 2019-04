Lunderskov-opfinder i spil til millioner fra Lars Seier

Lunderskov: Poul Horn fra Lunderskov opfandt allerede i 2004 de intelligente ventiler, som rigmanden Lars Seier Christensen nu overvejer at investere i. Ventilerne sidder i ventilationsvinduet, som Poul Horn spår en stor fremtid.

- Jeg har hele tiden haft på fornemmelsen, at det ville blive stort. TV-programmet måtte gerne handle mere om teknikken og mindre om følelser, men det er dejligt at se, at ventilationsvinduet er ved at blive en del af markedet, siger han i en pressemeddelelse.

Til daglig producerer han ventilsystemet til Ventilationsvinduerne fra hjemmekontoret i Lunderskov. Derudover er han i gang med at udvikle nye koncepter, som gør vinduet endnu mere effektivt.

Lars Seier Christensen fik mange hundrede ansøgninger til programmet. Iværksætterne skal igennem en lang proces for at bevise, at der er hold i deres forretningsidé. Ventilationsvinduet og Living Better har klaret sig langt, men Lars Seier Christensen har flere gange kritiseret, at det helt store gennembrud mangler.