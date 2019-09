Lunderskov må aflevere 100.000 kroner til den slunkne kommunekasse

Politikerne i lokaldemokratiudvalget har besluttet, at Lunderskov skal aflevere 100.000 kroner af sine ubrugte midler. Formanden for Lunderskov Lokalråd, Steen Sparvath, er med på, at byen skal være med til at bøde for, at der ikke er styr på økonomien i kommunen. - For mig at se er det største problem signalværdien i, at politikerne giver med den ene hånd og så tager med den anden, når de kommer i en økonomisk klemme, siger han. Arkivfoto: Ludvig Dittmann

Politikerne i lokaldemokratiudvalget har fundet besparelser på 200.000 kroner, og Lunderskov står for halvdelen af det beløb. Lokaludvalgsformand Steen Sparvath synes, at beslutningen sender et kedeligt signal.

Lunderskov: Politikerne i lokaldemokratiudvalget havde på deres møde onsdag mulighed for at skære 375.000 kroner af Lunderskovs penge til byens helhedsplan, men de valgte, at beløbet skulle lande på 100.000 kroner. Besparelsen kommer, fordi kommunens økonomi er under voldsomt pres, og alle udvalg skal derfor finkæmme årets budget. Udvalgsformand Ole Alsted (V) forklarer: - I Lunderskov har de selvfølgelig en stor opgave med deres helhedsplan, men de 375.000 kroner er som sådan ikke øremærket til noget. Byen får en pulje penge igen efter nytår, så udvalget har besluttet, at vi tager 100.000 kroner af pengene og putter i kommunekassen. Hvordan nåede I frem til beløbet 100.000 kroner? - Vi talte frem og tilbage om sagen. Vi har taget godt en fjerdedel, og det kan vi godt stå på mål for. Lunderskov har stadigvæk et forholdsvis stort beløb at gøre godt med. Selv om lokaldemokratiudvalget er et lille udvalg med et lille budget, skal vi alligevel være ansvarlige politikere og finde vores bidrag i den økonomiske situation, vi står i, siger politikeren.

Besparelser Medlemmerne af lokaldemokratiudvalget peger på besparelser for i alt 200.000 kroner.



100.000 kroner tages fra puljen til Lunderskovs helhedsplan.



100.000 kroner spares ved ikke at holde en landsbykonference.



Besparelserne findes på et samlet budget på cirka 3,4 millioner kroner.



Udvalgets spareforslag sendes videre til økonomiudvalget.

Stadig kritisk Steen Sparvath er glad for, at Lunderskov får lov til at holde de 275.000 kroner. - Vi skal alle være med til at bøde for, at der ikke er styr på økonomien i kommunen. Det allerstørste problem i det her er signalværdien, når politikerne giver med den ene hånd og så tager med den anden, når de kommer i en økonomisk klemme. Det er ikke godt i forhold til frivilligheden og de mennesker, der lægger et enormt stykke arbejde i de mindre byer, siger Steen Sparvath. Ole Alsted forstår godt, at Steen Sparvath som formand for Lunderskov Lokalråd kritiserer det signal, politikerne sender med spareøvelsen. Og at Sparvath kan få den opfattelse, at det handler om at skynde sig og bruge sine penge, så man ikke risikerer at miste dem igen.

Mange bække små Alt i alt peger lokaldemokratiudvalget på besparelser for 200.000 kroner. Det lyder ikke af mange penge, når kommunen mangler et trecifret millionbeløb. - Vores budget er på omkring 3,4 millioner kroner totalt. Og hvis man sammenligner det her udvalg med andre udvalg med større budgetter, så bidrager vi procentuelt meget til festen med de 200.000 kroner. Det bliver mange bække små, siger Ole Alsted. De øvrige 100.000 kroner, som udvalget putter tilbage i kommunekassen, var sat af til en landsbykonference. - Den er det ikke lykkes for os at få holdt de seneste par år, så det er penge i en anden kategori, forklarer politikeren. Han understreger, at udvalget er meget fokuseret på ikke at røre ved de puljemidler, som fordeles til landsbyerne. - De penge er fordelt for i år. Og vi vil gerne sende et signal om, at dem er vi meget påpasselige med, understreger Ole Alsted. Udvalget afviste på sit møde at spare 100.000 kroner på landsbyfællesskaber. - Vi er i gang med at lave en plan for Alminde, Viuf, Dons og Vester Nebel, og vi har besluttet, at Stenderuphalvøen skal være det næste område, hvor der skal arbejdes med landsbyfællesskaber. Det arbejde går meget snart i gang, fortæller udvalgsformanden.