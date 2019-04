Lunderskov får helt nye stier: Snart kan hunden og barnevognen luftes ved Dollerup Sø

Lokaldemokratiudvalget har godkendt et nyt stiprojekt i Lunderskov til 650.000 kroner. Det skal gøre Lunderskov til et bedre sted at bo, og forhåbentligt kunne lokke folk til byen.

- Vi regner med, at det står færdigt til påske. Vi kan lige så godt udnytte, at maskinerne er der, siger Ole Alsted.

Etableringen af boliger omkring Koralvænget er i gang, og de første huse er blevet bygget. Derfor vil man fra kommunens side udnytte, at der i forvejen er mandskab og maskiner i området. Derfor er arbejdet med at anlægge stierne allerede i gang. Borgerne i Lunderskov kan forvente, at stisystemerne er færdige inden for nærmeste fremtid.

Et helt nyt stiprojekt ved Dollerup Sø er nemlig en realitet, efter at Lokaldemokratiudvalget i Kolding Kommune forleden vedtog at bevilge 650.000 kroner af de 2,895 millioner kroner, der er afsat til at realisere borgerplanen i Lunderskov, til en sti. Projektet går helt præcist ud på at etablere gangstier omkring det nye boligområde ved Dollerup Sø.

Lunderskov: Har man lyst til frisk luft og til at strække benene, og bor man i Lunderskov, får man snart bedre muligheder for en gåtur.

Skal gøre byen mere attraktiv

Helhedsplanen for Lunderskov blev udarbejdet i 2015 og havde som formål, at beboerne i Lunderskov kunne komme med idéer til, hvordan man kunne udvikle byen og i samme ombæring få flere flok til at flytte til Lunderskov. Her var stiprojekter rundt i høj kurs. Så da byggeriet af de nye boliger på Koralvænget var en realitet, faldt det meget naturligt, at der skulle være et stiprojekt i netop det område.

- Til at starte med skulle der bare have været en trampesti rundt om "Koralsøen". Men så fik vi idéen, at den bare skulle være større, og at man kunne udnytte området endnu mere, ved at få adgang til Dollerup Sø, siger Lone Thorndahl Erbs, der er medlem af Lunderskov Lokalråd, og som har haft det primære ansvar for projektet.

Stiforbindelserne skal både binde området sammen og være et område for hele byen.

- Vi tænkte, at det ville være fedt, hvis der kom et nyt område, hvor man kunne gå med en barnevogn eller løbe en tur, siger Lone Thorndahl Erbs.

Kommunen har estimeret, at den årlige drift af området vil komme til at koste omkring 32.000 kroner.