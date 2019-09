Lunderskov er hårdt ramt: Dobbelt vejarbejde giver trafikbøvl i byen

At Lunderskovs kloakker bliver ført up to date samtidig med, at Storegade bliver forskønnet, udfordrer byens trafikanter.

Lunderskov: Mindre forsinkelser af vejarbejdet i Storegade har i den seneste tid givet ekstra pres på trafikken gennem bymidten. Derfor har Kolding Kommune sammen med BlueKolding ændret på planen for, hvordan byens gader spærres af, fremgår det af kommunens hjemmeside. Målet er at give så få gener som muligt for trafikken. Kolding Kommune opfordrer bilister, cyklister og andre trafikanter til at holde ekstra øje med skiltningen. Samme råd om at lægge mærke til og respektere skiltene i byen kommer fra Steen Sparvath, der er formand for Lunderskov Lokalråd. - Det næste halve til hele år vil trafikken i Lunderskov være mere besværlig end den plejer. Der er både omkørsel og ensretning. Vi er hårdt ramt, når der er to vejarbejder i gang i byen, men som nogen siger, så skal det være skidt, før det kan blive godt, siger han. Kolding Kommune er i gang med at forskønne Storegade, og samtidig arbejder BlueKolding med kloakering. - Kloakarbejdet berører hele den del af byen, der ligger øst for Møllesøen og åen. Det nye kvarter er kloaksepareret, forklarer Steen Sparvath.

Her er planen Trafiksituationen er i den lokale facebook-gruppe blevet kritiseret for at være uoverskuelig. - Det kan godt være, at nogen synes, at det skal koordineres bedre, men når Storegade skal være færdig på et tidspunkt og BlueKolding på et andet, så kan det være svært at undgå, at arbejdet kolliderer. Jeg får mange spørgsmål om vejarbejdet i Storegade, men det har ikke noget med lokalrådet at gør,e forklarer han. Det var i går ikke muligt at få en kommentar til trafiksituationen fra Thomas Thinghuus, der er landskabsarkitekt ved Kolding Kommunes by- og udviklingsforvaltning. Lige nu er planen, at forskønnelsesarbejdet i Storegade skal være i gang til midten af december. Storegade er spærret fra Søndergade til Torvet frem til den 11. oktober. Herefter skal gaden åbnes igen i mindst et spor. Hvad angår kloakarbejdet, så er Frederiksberggade spærret fra Vestergade til Torvet frem til den 11. oktober. Toftegade er spærret frem til den 4. oktober. Der skal lægges asfalt på Søndergade, Vestergade og Toftegade i uge 41, altså fra mandag den 7. oktober. Endelig skal Søegårdsvej spærres fra den 14. oktober og frem til januar næste år. Når Søegårdsvej spærres, bliver det muligt for bilister at køre på hele Storegade.