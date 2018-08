Lunderskov Cup skudt i gang i regnvejr: Her er regnen velkommen

Ansvarlig for Lunderskov Cup hilser regnbyger velkommen. Regnen er god for banerne, børnene og ølsaget.

- Det er stadig et fornuftigt niveau med over 1000 deltagere, siger Claus Hansen, der dog indrømmer, at der er blevet talt om, hvad man kan gøre for at trække flere til i fremtiden.

Lunderskov: Fodboldfans verden over har i denne weekend blikket rettet mod England, hvor første runde af Premier League skydes i gang. Men ikke folk i Lunderskov. Her bliver der nemlig set mod Lunderskov Stadion, hvor Lunderskov Cup løber af stablen.

Glad for regn

Siger man sommeren 2018, er man nødvendigvis også nødt til at sige hedebølge. Den er formentlig ovre nu, og selvom man nok normalt ville ærgre sig over et fodboldstævne, der blev holdt under regnbyger, er dette ikke helt tilfældet i år. Regnbygerne blev nærmest hilst velkomne.

- Det er egentlig ikke så skidt. Det er rart for spillerne, at de ikke skal spille i 30 grader. Det er der ikke nogen, der kan holde ud. Det er også godt for banerne, og når det regner, trækker det flere ind i ølteltet, og vi sælger lidt flere pommes fritter. Det er positivt, selvom forældrene måske godt kunne tænke sig, det holdt tørt, siger Claus Hansen.

Det kunne altså godt tyde på, at de frivillige i boderne for mere travlt end normalt. Og det er ellers ikke fordi, de ligger på den lade side.

- Det er en udfordring hvert år at finde frivillige, og der er nogen, der har meget travlt. Men det lykkedes os at finde 250 frivillige i år, og det er vi tilfredse med, siger Claus Hansen om de frivillige, der i næste weekend vil blive fejret ved en frivilligfest.