Luksushotel fik 20.000 teglsten og en vejrhane med guld

Kolding: Taget var utæt, og efter 100 år var stenene begyndt at krakelerede. Hotel Koldingfjord havde hårdt brug for et nyt tag, og den 1. marts var det store projekt færdigt efter seks måneder.

- Det er blevet godt. Der ligger 20.000 håndstrøgne teglsten fra et nordjyske teglværk, der har fire forskellige nuancer af sort. Det betyder, at når solen rammer, så får taget et spil. Det var ret tydeligt efter en renovering i 1990, hvor man skiftede en lille del af taget. Her var taget helt dødt, fordi teglstenene havde én farve. Nu har hele taget et spil, ligesom da det blev lagt for 100 år siden, siger administrerende hoteldirektør Peder J. Madsen, der erkender, at det har givet lidt "støj" at få et nyt tag. Derfor glæder han sig også over, at stilladserne er væk.

- Det er gået meget smertefrit, men det er også fedt, at det er kommet på plads. Det er så flot, og jeg glæder mig over det hver dag. Jeg luner mig ved tanken om, at det nye tag skal ligge i 100 år, siger Peder J. Madsen.