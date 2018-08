Luksusboliger til 4-7 mio. kr er klar til salg efter 10 års tilløb

Lå lejlighederne i Vejle, var de væk på ingen tid, siger investor Elkær Mathiassen, der i 2014 købte det kuldsejlede boligprojekt Villa Strata ved Kolding Storcenter. Nu er de sidste to tårne ud af tre snart klar til at blive solgt.

Kolding: Det er næsten 10 år siden, at Villa Strata skulle stå færdigt, og ejendomsmægleren fik køberne til at kigge mod projektet, der ligger et stenkast fra Kolding Storcenter og med udsigt over banerne ved Kolding Golf Club.

Et af tårnene stod færdigt, da selskabet med advokat Erik de Fønns i spidsen, gik konkurs i december 2008, og siden har projektet sneglet sig frem. Et udviklingsselskab har haft kig på projektet, der bestod af ét færdigt tårn og to rå betontårne, men først i 2014 fik projekt nyt liv, da erhvervsmanden Elkær Mathiassen fra Vejle købte projektet. Og nu er lejlighederne snart klar til salg. Det udvendige er færdigt, og lejlighederne er i det store hele klar til, at køberne vælger køkken og bad, inden de skriver under.

- Når lejlighederne først er solgt, så kan det egentlig gå ret hurtigt med at flytte ind. Det tager vel en god måneds tid, siger Elkær Mathiassen, der regner med, at der går cirka en måneds tid inden, at lejlighederne i de to sidste tårne bliver sat til salg. En enkelt af lejlighederne er allerede færdig og skal fungere som en slags prøvelejlighed, så køber kan se, hvad de får.