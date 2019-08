Lukkede efter tvister med udlejer: Nu er Restaurant Grønningen gået konkurs

Kolding: Restaurant Grønningen lukkede kort før julen 2018, og nu er selskabet gået konkurs. Restauranten, der havde lejet sig ind på hotellet ved Legeparken, lukkede pludseligt efter, at den endte i tvister med Zleep Hotels-kæden.

Parterne er enige om, at restauranten skylder for leje af lokalerne i Kolding i 2018. Parterne er derimod ikke enige om, hvem der hænger på regningen for en buffet, som restauranten stod for på Zleep Hotel i Billund. Ejerne af restauranten mener, at Zleep Hotel i Billund skylder dem godt én million kroner for mad, der var leveret i løbet af foråret 2018. Et forhold Zleep Hotels har afvist. Nu er restauranten gået konkurs på begæring af Gældsstyrelsen, der gennem længere tid har forsøgt at få sine penge i kassen.

Frem til december 2018 drev makkerparret Søren Christensen og Jonas Ladefoged restauranten i Kolding, og skifteretten har nu indsat advokat Michael E. Hansen fra Penta Advokater til at redde trådene ud i selskabet, der nåede at aflægge ét regnskab, hvor egenkapitalen viste et minus på 541.000 kroner. Ifølge kurator skylder selskabet cirka 400.000 kroner til Gældsstyrelsen.