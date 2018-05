Lowenco vil på sigt flytte til Middelfart

Vamdrup-virksomheden Lowenco, der producerer køle- og ventilationsanlæg til blandt andet medicinal- og fødevarebranchen, har købt byggegrund i Middelfart, hvor virksomheden får høj synlighed fra motorvejen.

Vamdrup: Der er ingen tegninger af det nye domicil, og ingen datoer er i spil. Men andre ord har det lange udsigter, før Lowenco flytter fra Vamdrup. Men på sigt er det planen at flytte virksomheden, der var kandidat til prisen som Årets Virksomhed i 2017, til en adresse på Barmstedt Allé i Middelfart. Her får virksomheden, der fremstiller avancerede kølesystemer, stor synlighed fra de mange bilister på Fynske Motorvej. Virksomheden købte grunden i 2016 af Middelfart Kommune. Inden da havde virksomheden undersøgt muligheden for at købe den gamle elementfabrik i Vamdrup, fortæller stifter og direktør i Lowenco, Lars Rold Thorsen. - Det lykkedes ikke at købe den gamle elementfabrik, fordi vi ikke kunne få lov til at lave en tilkørsel fra Koldingvej af Kolding Kommune. Det var vigtigt for os. Det undrede os, fordi der er to andre tilkørsler på samme strækning. Efterfølgende var Kolding Kommune meget imødekommende og behjælpelige, da jeg brokkede mig. De havde andre forslag, men jeg ville ikke trækkes til Kolding. Det var jeg ikke interesseret i, siger Lars Rold Thorsen, der etablerede virksomheden i 2012.

Så det er ikke sådan, at vi flytter lige nu. Vi har ikke selv nogen anelse om, hvornår det sker. Lige nu har vi fuld damp på i Vamdrup og arbejder ikke med nogen tidshorisont. Lars Rold Thorsen, stifter og direktør i Lowenco

Ingen konkrete planer Virksomheden var i februar blandt de tre kandidater til titlen som Årets Virksomhed til Business Koldings Awardshow, og i november 2017 blev virksomheden kåret som årets gazelle i Sydjylland af dagbladet Børsen, efter virksomheden i flere år er vokset voldsomt. Virksomheden beskæftiger i dag cirka 20 medarbejder, men planen er at vokse yderligere de kommende år, hvilket afspejler sig i, at virksomheden, der i dag ligger på Bavnevej, har været ude og leje nye kvadratmeter i Vamdrup. - Vi har lige lejet noget af det gamle jernstøberi her i Vamdrup, hvor der skal være produktion. Så det er ikke sådan, at vi flytter lige nu. Vi har ikke selv nogen anelse om, hvornår det sker. Lige nu har vi fuld damp på i Vamdrup, og arbejder ikke med nogen tidshorisont. Vi har ingen tegninger, og der er ingen konkrete planer. Det kan have lange udsigter. Og det kan også pludselig gå hurtigt. Det er afhængigt af, hvordan vores marked udvikler sig, siger Lars Rold Thorsen.