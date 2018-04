Lovlig graffiti rykker ind i bymidten

Kolding: Lørdag den 21. april kl. 12-20 varmer Kolding Get Down op til en eftermiddag i den lovlige graffitis tegn i Graffititunnelen ved Klostergården.

- Årets ekstra arrangement er kommet på tale efter at der har været en masse opmærksomhed på den nye bølge af ulovlig graffiti, der er foregået i Kolding. Derfor har vi valgt at rykke vores lovlige graffiti tættere på midtbyen for at inspirere samt vise borgerne i Kolding, at det ikke er alle graffitimalere, der maler ulovligt, og at der rent faktisk sker initiativer imod den ulovlige graffiti på et frivillig plan. Vi håber derfor, at der er mange, der kigger forbi graffititunnelen og støtter op om dette arrangement, skriver Lars Skouboe i en pressemeddelelse.

- Vi sørger selvfølgelig for, at der er musik og god stemning for alle fremmødte, der vil også være mulighed for at købe spraymaling og prøve teknikker af på en af de mindre mure, skriver Lars Skouboe.