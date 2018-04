Lotte Rod stiller op i Kolding

Kolding: På en generalforsamling i Det Radikale Venstre blev Lotte Rod valgt som ny folketingskandidat. Lotte Rod sidder i dag i Folketinget Hun brænder for børn og undervisning.

- Kolding er en vigtig by med mange, mange spændende mennesker. Som folketingsmedlem vil jeg gøre mit bedste for både at sætte Kolding på landkortet med de gode eksempler og ved at dykke ned i de ting, som ikke fungerer, og som jeg kan være med til at gøre bedre, siger Lotte Rod i en pressemeddelelse.

Lotte Rod overtager pladsen efter Jesper Elkjær, som nu vil bruge alle kræfter på byrådsarbejdet i Kolding Kommune.

Lotte Rod blev første gang valgt til Folketinget i 2011. Hun er ordfører for børn og undervisning, sundhed og psykiatri, indfødsret og offentlig innovation og nærvær. Indtil sommer er hun på barsel med sønnen Villads.