Lotte Rod skal se bevægelse på Alminde-Viuf Fællesskole

Alminde-Viuf: Mandag 25. marts sætter elever og lærere på Alminde-Viuf Fællesskole folketingsmedlem og undervisningsordfører Lotte Rod fra Radikale Venstre i bevægelse, når hun lægger vejen forbi skolen.

Den daglige bevægelse i skolen er med til at fremme elevernes sundhed, læring og trivsel. Men det er ikke altid så ligetil, og der skal ofte både god tålmodighed og en kulturændring på skolen til for at få bevægelse naturligt passet ind. Alminde-Viuf Fællesskole ved Kolding har løst skolereformens krav om 45 minutters daglig bevægelse ved at gøre mere ud af bevægelse for eksempel i de boglige fag, gennem flere idrætstimer, i understøttende undervisning og i frikvartererne. - Vi har da både succeser og udfordringer med bevægelse, men vi prioriterer den højt i undervisningen. Bevægelse bidrager til at styrke det faglige niveau og øger elevernes trivsel og motivation for at gå i skole, siger skolens leder Søren Storm i en pressemeddelelse.