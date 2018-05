Loppesupermarked samler genbrugsvarer som borgere med ondt i økonomien kan få gratis

Kolding: En hvid juniordyne, et par lyse cowboybukser og vinglas, der kan gøre selv et glas vand med en isterning lidt festligere at drikke.

Det er bare tre af de genbrugsting, som loppesupermarkedet Kirppu i Kolding har fået foræret. Nu skal tingene gerne gives videre til borgere, der er presset på økonomien.

Genbrugstingene gives videre til New Start Kolding. Og i deres lokale på Industrivej 12 kan udsatte hente varerne gratis. Om man har behov for hjælpen, afgør man selv.

- New Start blev etableret for at hjælpe flygtninge, men der kommer ikke så mange nye flygtninge, så nu har vi udvidet målgruppen for vores hjælp til også at omfatte "økonomisk fattige" danskere, fortæller Knud Nørregaard, der er formand for New Start.