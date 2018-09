Lone og Steen til Øllets Dag: Det er bare fantastisk

Øl fra hele verden og i alle smagsvarianter fristede i Koldings midtby lørdag. Blandt gæsterne var Lone og Steen Lund fra Skanderup, der har smag for specialøl.

Kolding: Det er ikke så dårligt at være pensionist. Hver formiddag, når klokken har passeret klokken 10, sætter Lone og Steen Lund sig, åbner en øl og deler den. Den bliver nydt, for ægteparret på henholdsvis 66 og 73 år fra Skanderup har gennem årene for alvor fået smag for gode øl. Derfor var de traditionen tro også på plads, da Øllets Dag blev fejret næsten overalt i Koldings midtby lørdag. Med stande med øl fra hele verden gennem hele gågadesystemet var der nok at smage på for ægteparret Lund og de mange andre, der besøgte midtbyen for at smage på øl. - Vi kan lide stemningen rundt om i gaderne, vi møder gamle venner, og så får vi inspiration til at få noget nyt øl. Det er altså en fantastisk entusiasme, der er kommet omkring øl, siger Lone Lund, der er mindst en lige så stor øl-elsker som sin mand.

Hvis jeg skal vælge mellem øl og vin, så vælger jeg øl, for det har meget mere smag Per Marzec, ølentusiast

Foto: Peter Leth-Larsen Hvis man holder af øl, var Koldings midtby et udmærket sted at besøge lørdag formiddag, for her fejrede man nemlig Øllets Dag med stribevis af læskende fristelser. Øllets Dag blev indstiftet af Danske Ølentusiaster i 2003. Foto: Peter Leth-Larsen

Gider ikke Tuborg De mest gængse ølmærker som Carlsberg og Tuborg holder hun og hendes mand sig gerne fra. I stedet køber de specialøl og køber gerne ind i udvalgte supermarkeder, hvor de ved, at der er en velassorteret ølafdeling. - Vi gider faktisk ikke rigtig drikke de almindelige Carlsberg og Tuborg mere, forklarer Lone Lund. - Ja, vi er blevet ældre og vil have noget, der smager bedre og mere anderledes, tilføjer Steen Lund, der sammen med hustruen ikke er bleg for at drikke en rigtig god specialøl til en bøf i stedet for rødvin.

Foto: Peter Leth-Larsen Per Marzec fra Kolding er medlem af Danske Ølentusiaster og var derfor frivillig i en af ølboderne. I hans bod kunne man smage øl fra det finske bryggeri Flying Dutchman. Foto: Peter Leth-Larsen

Øl fremfor vin, tak De mange stande med øl-smagsprøver var befolket med medlemmer af Danske Ølentusiaster, og blandt dem var Per Marzec fra Kolding. Han langede masser af smagsprøver på øl fra det finske bryggeri Flying Dutchman ud til ølgæsterne og delte gerne ud af sin viden om øl. - Hvis jeg skal vælge mellem øl og vin, så vælger jeg øl, for det har meget mere smag, slår Per Marzec fast. Interessen for specialøl kom for alvor for omkring ti år siden i takt med, at flere og flere mikrobryggerier slog dørene op i Danmark. - Jeg elsker at tage en øl og sidde og nyde den. Min favorit er helt klart stout-øl, siger Per Marzec

Foto: Peter Leth-Larsen Jakob Antonsen har deltaget i Øllets Dag hvert eneste år siden 2001. Hankalder øl for en spændende drik, og han ville ikke afvise, at øl-rundturen sluttede af på Den Engelske Pub. Foto: Peter Leth-Larsen

Foto: Peter Leth-Larsen Hele midtbyen var fyldt med masser af stande, hvor øldrikkere kunne smage på øl fra hele verden. Her er Jakob Antonsen, til højre, og Kent Birk Mose ved at smage på øl fra et finsk bryggeri. Foto: Peter Leth-Larsen