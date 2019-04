Lokalt forlag udgiver ny bog fra egen hjemmebane

Else Marie og Christian Larsen driver forlaget ProRex fra deres hjemmeadresse i Chrisistiansfeld. De udgiver bøger med et kristent værdigrundlag indenfor alle genrer lige fra biografier og ledelse til fantasy og kristen spiritualitet. Deres nyeste bog er helt lokal, for den er skrevet af Brødremenighedens præst, Jørgen Bøytler. Arkivfoto: Ludvig Dittmann

Det er Brødremenighedens egen præst, Jørgen Bøytler, der har skrevet den seneste bog, som Christiansfeld-forlaget ProRex sender ud sidst på måneden.

Christiansfeld: Det aktive, lokale forlag, ProRex, fortsætter ufortrødent med at udgive bøger i alle genrer, der hver for sig har et kristent udgangspunkt. Else Marie Larsen, der driver forlaget sammen med sin mand, Christian, forventer, at forlaget har bogsæsonens første ti nyudgivelser og genoptryk parat før sommerferien. En af de første udgivelser i 2019 bliver markeret med en reception den 29. april i Søstrehuset i Christiansfeld. Og stedet er velvalgt, for det er Brødremenighedens præst, Jørgen Bøytler, der er bogens forfatter. Bogen er nemlig en samling af taler og prædikener, som Jørgen Bøytler har holdt i Brødremenighedens kirke. - Når man er til en gudstjeneste, så tænker man ofte på, at der var mange gode ting i præstens prædiken, som man gerne vil gå og tygge lidt på bagefter. Men prædikener er jo mundtlige, og vores hukommelse har svært ved at rumme så mange ord. Derfor fik vi ideen til at samle nogle af Jørgen Bøytlers prædikener i en bog, fortæller Else Marie Larsen.

ProRex ProRex er et privatejet kristent forlag, der blev grundlagt i 2006 af Else Marie og Christian Larsen på baggrund af mange års erfaring med såvel undervisning som forlagsarbejde.I dag udgiver forlaget 12-14 nye bøger indenfor "klassisk kristendom" om året. Heraf ca. en fjerdedel med danske forfattere.



Forlaget er hjemmehørende i Christiansfeld. ProRex Online er blandt Danmarks førende web-butikker indenfor kristne bøger og gaveartikler.



Foto: Maria Tuxen Hedegaard Det er her i kirkesalen, at Jørgen Bøytler har holdt de prædikener og taler, som nu udgives som "Taler i salen": Bogen udkommer på det lokale forlag ProRex. Arkivfoto: Maria Tuxen Hedegaard

Et dyk i arkivet Det blev præsten selv, der fik lov at dykke ned i arkivet og sammensætte en buket af prædikener, som nu udkommer under titlen "Taler i salen". Flere af talerne er holdt ved højtider gennem kirkeåret, men man finder blandt andet også den tale, Jørgen Bøytler holdt ved festgudstjenesten med royal deltagelse, da Christiansfeld blev optaget på Unescos liste over verdensarv. - Mange prædikener bliver holdt, så de er tidsaktuelle og passer ind i en bestemt sammenhæng, men vi synes, at der er mange pointer i Jørgens Bøytlers prædikener, som bliver ved med at være aktuelle, og som man kan have glæde af at læse i bogform. Men det er en ny genre for os, så derfor er vi også spændte på modtagelsen, siger Else Marie Larsen.

Valgt blandt 1000 Jørgen Bøytler har valgt teksterne blandt de cirka 1000 prædikener, han har holdt gennem 21 år. Så mange har han dog ikke genlæst, for de fleste er nyere tekster, og præsten fortæller, at han hurtigt havde et overblik over den bruttoliste, der skulle vælges fra. - Testerne er jo skrevet for at blive fremført mundtligt, og de er også skrevet, så det ikke lyder som en oplæst tekst, når jeg prædiker. Men i bund og grund er det trods alt tekster, uanset hvordan de bliver afleveret, så jeg håber, at de også har værdi for den, som nu kan læse dem på skrift, siger Jørgen Bøytler.

Tekster fra fjern fortid Ofte får hans prædikener nærig fra andre tekster, og det gør bogen sådan set også. For Jørgen Bøytler har været i Brødremenighedens arkiv, hvor han har fundet en tilsvarende samling af prædikener, der blev holdt i 1700-tallet af grev Zinzendorf, der er grundlægger af Brødremenigheden. Et par af dem har fundet vej som bogens afslutning. - Zinzendorfs tekster er oversat, men fremstår med gammeldags retskrivning. De er i sin tid holdt over emner, jeg også har holdt prædiken over, så selv om de ikke skal sammenlignes, håber jeg, at læserne synes det er spændende at læse prædikener, der er holdt med en tidsmæssig forskel på 300 år, siger Jørgen Bøytler.