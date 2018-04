Lokalt fitnesscenter overtager Fitness.dk i SlotssøBadet

Kolding: Træningscentret i Slotssøbadet kommer på lokale hænder.

Byens største fitnessudbyder Fitness1, som i forvejen driver tre fitnesscentre, overtager nemlig Fitness.dk i SlotssøBadet. Fitness1 overtager kontrakten den 1. maj 2018.

- Vi glæder os til at komme med et helt nyt tilbud sammen med SlotssøBadet. At vi nu arbejder som et hus i huset giver mange nye muligheder, også på aktivitetssiden. Dette nye tilbud vil absolut også komme vore i forvejen mange medlemmer til gode med svømmemuligheder som et tilvalg på deres eksisterende medlemskab, siger direktør i Fitness1 Børge Neesen i en pressemeddelelse.

Også i Slotssøbadet er man glade for det nye samarbejde.

- Vi har haft et fortrinligt samarbejde med Fitness.dk igennem mange år, men vi glæder os til at kunne komme med nye lokale tilbud og muligheder for at udvikle Danmarks første fitnesscenter, hvor vand er en del af tilbuddet, siger direktør Otto Skak.

Overtagelsen af Fitness.dk SlotssøBadet sker pr. 1. maj, og udvidelse med nye maskiner, lokaleændringer med mere gør, at det nye Fitness1 SlotssøBadet først står helt færdigt efter en kort ombygning omkring midten af august 2018.