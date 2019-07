Lokalt band lukker Sommer ved Søen med Springsteen-show

Kolding: Årets lokale islæt ved Sommer ved Søen leveres af det Kolding kopibandet The Boss, som optræder torsdag 1. august og dermed får lov at sætte punktum for sæson 2019.

The Boss tager altid sit publikum med på en omfangsrig og energisk rundrejse i Springsteens mange klassikere og verdenshits. Hos Musik Kolding glæder man sig til at byde et lokalt navn velkommen på scenen.

- Det er sidste aften for Sommer ved Søen, så der kommer traditionelt mange for at hilse på hinanden, og så er det vigtigt med et band, der skal samle - og det kan de, siger Lise Jelsbak, der er eventkoordinator for arrangøren MusikKolding.

Hun lover, at The Boss nok skal skabe god stemning den sidste aften ved søen.

Der bliver som ved de tidligere koncerter ikke mulighed for at sidde ned foran scenen. Koncerten starter kl. 19, og pladsen ved Slotssøbadet åbner kl. 18. Der er gratis adgang, men man kan støtte arrangementet ved at købe sine drikkevarer på koncertpladsen.