Lokalråd: Vi risikerer at blive straffet, fordi vi ikke bruger pengene med det samme

- Joh, det kan man godt sige, men det gør så, at næste gang kommunen deler penge ud, så skal vi bare skynde os at få dem brugt. Jeg håber, at vi får lov til at beholde pengene. Og jeg er indforstået med, at vi ikke skal pibe mere end højst nødvendigt.

- Det er 375.000, vi ikke har brugt, som forvaltningen gør politikerne opmærksomme på, at de kan tage til den slunkne kommunekasse. Vi er lidt kede af, at vi kan risikere at blive straffet, fordi vi tænker os om og ikke bruger pengene med det samme, forklarer han.

Lunderskov: Formanden for Lunderskov Lokalråd, Steen Sparvath, er spændt. Onsdag behandler lokaldemokratiudvalget et forslag, der kan betyde, at Lunderskov mister 375.000 kroner til byens helhedsplan.

Tænk over signalværdien

Steen Sparvath understreger, at han har forståelse for, at ingen er fredet, når kommunens økonomi er under pres.

- Det er bare ikke det, jeg er sat i verden for at forsvare. Jeg er sat i verden for at forsvare Lunderskov. Det her er ikke et surt opstød men mere tænkt som en opfordring til politikerne om at tænke sig rigtig godt om, inden de træffer deres beslutning.

For ham handler det i høj grad om signalværdien.

- Det et dårligt signal at sende, at man skal skynde sig at bruge pengene, hvis man ikke vil risikere at miste dem igen, hvis kommunen bliver presset økonomisk. Og en anden problemstilling i det er, at det er frivillige, der har været med til at lave de borgerplaner, som pengene bruges på. De frivillige går og arbejder for lokalsamfundet, og de kan let få den holdning, at deres arbejde ikke er vigtigt, hvis kommunen først giver dem noget og så tager det igen bagefter. Det er der også en negativ signalværdi i, siger han.