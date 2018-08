Kolding: Foreningen Dansk Vin holder lørdag 1. september det årlige vinskue på Hotel Comwell. Det sker med åbning kl. 11.

Her præsenteres 263 danskproducerede vine, som 7. august blev bedømt af et panel bestående af højt kvalificerede sommelierer, vinhandlere samt andre vineksperter under ledelse af den internationalt anerkendte sommelier Tim Vollerslev.

Som noget nyt indgår i år ud over druevine også dansk producerede frugtvine, hvoraf nogle af de bedste i dag eksporteres til bl.a. Japan og USA.

Resultaterne i form af pointgivning og præmieringer bliver offentliggjort i forbindelse med vinskuet.

Blandt udstillerne er de lokale vingårde Skærsøgaard på Nørresøvej 12 i Almind og Modavi på Sdr Vilstrupvej.