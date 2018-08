Lokale restauratører står sammen om streetfood-festival i Kolding

Henover weekenden er der streetfood-festival i Kolding, hvor lokale restaurationer er gået sammen om at holde et arrangement, hvor der er dækket op til mad, musik og gode oplevelser.

- Vi åbner kl. 15 i dag, så vi er klar lige om lidt. Kigger I forbi, svarer Morten Strøh fra den modsatte side af hegnet, hvor der bliver puslet rundt omkring i hjørnerne for at få det allersidste gjort klar til fredagens åbning.

Udtrykket Street food er knyttet til madkulturelle oplevelser som grundlæggende bygger på et traditionelt madhåndværk - herhjemme vil det ifølge en artikel i Information, typisk være en bid ved en god pølsevogn og andre steder f.eks. en sildebod i Amsterdam, en falafelbar i Mellemøsten, et pizzeria i Napoli eller et hotdogsted i Chicago. Streetfoodfestivalen i denne weekend holdes på Buen 11. Gratis entré alle dage. Programmet er: Fredag 3.august: Åbent kl.15 til 00. Kl.15-17: DJ Jonas Søndergaard. Kl.17-00: DJ Henrik Thune og DJ Jesper Lindberg. Lørdag 4.august: Åbent kl.12 til 00. Kl.13-17: DJ Ladefoged. Kl.17.30-19.30: Jeppe Damgaard og Lasse Jung Live Band. Kl.20-21: DJ Søndergaard. Kl.21-00: Milo S. Søndag 5.august: Åbent kl.12 til 21. Familiehygge og sjov for de mindste med hoppeborg. kl.13-18: DJ Jonas Søndergaard.

- Vi brainstormede lidt og tænkte: "Ej, vi laver sgu en streetfood weekend, så vi gik ud til de lokale restauratører, fordi vi ville gerne gøre det så lokalt som muligt. De var ellevilde og syntes, at det var verdens fedeste ide. Så opbakningen var stor og det passede med, at vi skulle have syv-otte boder, og så var der otte, som slog til, siger Nicklas Nielsen.

En af initiativtagerne bag arrangementet er Nicklas Nielsen fra The Mokka Café. Han brainstormede sammen med sin kollega Morten Strøh om at lave en streetfood-weekend. De to initiativtagere har tidligere afholdt events i AL Passagen med stor succes.

Hyggeligt, intimt og lokalt

Han satser på, at arrangementet vil tiltrække mange gæster, selv om det er første forsøg.

- Det kunne være fantastisk, hvis der kommer 3000 gæster igennem på alle tre dage. Men om det er for højt sat, det ved vi ikke. Vi vil i hvert fald bare gerne sørge for, at Kolding kommer på landkortet, hvad angår streetfood.

Udenfor pladsen står flere mennesker og kigger nysgerrig ind mod de farverige boder.

- Det er ikke verdens største streetfood-arrangement, det skal ikke være nogen hemmelighed, men det er hyggeligt, intimt og lokalt. Det var det, som vi gerne ville ramme. Og vejret er bare helt fantastisk i de her dage. Vi kunne ikke ønske det bedre, siger Nicklas Nielsen.

Hele streetfood-arrangementet er selvfinansieret.

- For os handler det her om at få nogle fantastiske dage og skabe en masse liv og vise, at restauratørerne i Kolding godt kan stå sammen og skabe noget, uden at det skal gå gennem kommunen.

Nicklas Nielsen håber også, at arrangementet kan være med til at vise, at Kolding er egnet til streetfood, sådan som man ser det andre steder i landet.

- Om det så lige bliver os som hovedarrangør på at starte mere streetfood op i byen, det er ikke sikkert. Men jeg vil ikke afskrive noget. Det kan være, at det her er skudskuddet til et eller andet.