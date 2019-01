Formanden for plan-, bolig- og miljøudvalget Birgitte Kragh (V) ser det som et kæmpe dilemma, hvis man skal vise en straffeattest for at få en bolig i Skovparken eller Munkebo. Hun og resten af flertallet har sagt ja til at bevare muligheden for, at kriminalitet kan spille ind, når det skal afgøres, om man må flytte ind. Et mindretal siger blankt nej.

Kolding: Politikerne i plan-, bolig- og miljøudvalget har behandlet de muligheder, som Folketinget med en ny lov har givet dem, så de mere håndfast kan styre, hvem der flytter ind i hårde ghettoer som Skovparken og Munkebo. Selvom et flertal i udvalget sagde ja til, at kriminalitet kan gøre, at man ikke må bosætte sig i et af de to områder, eller skal sættes ud af sin bolig, hvis man allerede bor der, så er det foreløbig kun en mulighed. Udvalgsformand Birgitte Kragh (V) forklarer: - Spørgsmålet om kriminalitet udgør et kæmpe dilemma, for skal du have nej til at flytte ind, hvis du har været butikstyv for ti år siden? Som flertal har vi egentlig bare sagt ja til, at vi kan bruge det styringsværktøj, men ikke at vi nødvendigvis bruger det. Vi vil afvente og holde nøje øje med, hvad de gør andre steder.

Kriminalitet Et flertal i udvalget plan-, bolig- og miljøudvalget har sagt ja til at bevare muligheden for at bruge to styringsværktøjer om kriminalitet. Folketinget har givet kommunerne mulighed for at:



1. Kriminelle skal kunne nægtes at bosætte sig i et udsat boligområde.



2. Beboere, der får en ubetinget fængselsstraf for bestemt utryghedsskabende kriminalitet begået i og inden for en kilometer fra den ejendom, hvor de bor, skal hurtigere kunne udsættes af deres bolig.

Vil tage hensyn Værktøjerne har været drøftet i udvalget for udfordrede boligområder, hvor både byrådet og boligorganisationerne er repræsenteret, inden det blev behandlet i plan-, bolig- og miljøudvalget, der har beslutningskompetencerne på området. - Vi har haft en god snak med boligorganisationerne om det her. Alle sidder og kvier sig lidt ved at skulle gøre brug af den her mulighed, for hvordan skal kriminalitet defineres? Birgitte Kragh anerkender, at man kan føle sig krænket, hvis man skal vise sin straffeattest for at få en bolig i et udsat boligområde. - Personligt er jeg meget optaget af, at vi viser hensyn til de 99,9 procent af de boligsøgende, der ikke har en plettet straffeattest. Det er måske ikke ligefrem noget, der gavner integrationen, hvis man stiller spørgsmål til hr. og fru Danmark, som måske bare vil have et sted at bo, uddyber hun.

Blankt nej Et mindretal bestående af Jesper Elkjær (R) og Benny Dall (EL) stemte imod at nægte kriminelle af bosætte sig i udsatte boligområder. Jesper Elkjær synes ikke, at boligorganisationerne skal udvikle sig til kontrolfunktioner og tjekke kommende beboeres straffeattest. - Det er ikke deres opgave. Det er også helt forkert, hvis man skulle nægtes at flytte ind i et område, fordi man på et eller andet tidspunkt af ens liv har begået noget kriminelt. Når man har udstået sin straf, så bør det være nok. Også Benny Dall (EL) stemte nej. - Langt de fleste ting, som ghettoloven pålægger os, er jeg principielt imod, men loven kan vi ikke undslå os. De styringsværktøjer, der handler om kriminalitet, er meget nedværdigende. Man skal for eksempel være opmærksom på, at det kun er én i husstanden, der skal være kriminel, for at man ikke kan flytte ind. Lad os nu sige, at det handler om et ældre ægtepar med en 17-årig knægt, der har stjålet en bil og har udstået en straf for det, så vil hele familien blive nægtet adgang til at bo i Skovparken og Munkebo på grund af knægtens dumme handling. Det er ikke et relevant styringsværktøj at tage i brug.