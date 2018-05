Lokale kunstnere fejrer 25 års jubilæum med stor udstilling

Publikum plejer at strømme til, når de lokale kunstnere bag Kunst Kompost åbner en ny udstilling. Nu er der igen noget at komme efter, for kunstnergruppen fejrer sit 25 års jubilæum med en stor udstilling i Nicolai-komplekset.

Kolding: Når muldvarpen har været på arbejde, er det sjældent, at haveejerne er begejstrede over resultatet. En have fyldt med små jordbunker er ikke det, man har lyst til at vågne op til.

Men den kommende måned har koldingenserne et muldskud, man virkelig kan glæde sig over. For "Muldskud" er nemlig titlen på den aktuelle udstilling, der markerer, at det nu er 25 år siden, at en lang stribe lokale kunstnere skabte den fælles gruppe Kolding Kunst Kompost. Udstillingen kan ses kvit og frit på Nicolai Kunst & Design, hvor Kunstkomposten siden 2009 har lavet mange velbesøgte udstillinger.

- Haveejerne er selvfølgelig ikke så glade for muldskud, men vi har alligevel valgt navnet til udstillingen, fordi et muldskud er noget, der vokser nedefra. På den måde bliver udstillingen en hilsen til dem, som for 25 år stiftede Kolding Kunst Kompost, for det navn valgte man jo, fordi alting skyder frem nedefra i en kompostbunke, siger Ruth Hartvigsen, der er i gang med sit 10. år som formand for Kunstkomposten.

På udstillingen, der kan ses gennem det meste af maj måned, har den aktuelle gruppe af kunstkompostere skabt en fælles markering, som også sender en hilsen 25 år tilbage i tiden. Midt i udstillingslokalet ligger et kæmpe muldskud, der er pyntet med små udsmykninger. En håndsyet muldvarp fuldender værket, der vækker mindelser om den keramiske kompostbunke, som de oprindelige medlemmer af Kolding Kunst Kompost skabte i fællesskab i 1994. Det værk kan man stadig finde i dag, når man besøger Geografisk Have.

En af dem, som var med dengang, det hele begyndte, er Vibeke Høgsbro. Det er hende, som er ansvarlig for det navn, som kunstnergruppen har båret gennem 25 år.

- I en kompostbunke opstår der mange nye ting. Den er grobund for noget godt, som kan udvikle sig til alt muligt. Derfor syntes, jeg at det var et godt navn, og jeg var virkelig glad for, at det også var det navn, som de fleste af de oprindelige medlemmer endte med at stemme på, da vi holdt afstemning om navnet på gruppen, fortæller hun.