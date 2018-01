Lokale kræfter styrker vinterjazz

Trekanten: Den landsdækkende Vinterjazz og den lokale efterårsfestival Jazz i Trekanten præsenterer for første gang et samarbejde under Vinterjazz 2018.

I sidste ende sikrer det det sydjyske publikum en endnu bedre festivaloplevelse med mange koncerter. Trekantområdet kan se frem til 22 koncerter hos ti spillesteder og arrangører - Bjert-Hallen, Bygningen Vejle, Fredericia Jazzklub, Godset, Jazz 6000, Jazz Jive, Pitstop, Tøjhuset og Ungdommens Hus i Fredericia.

I Kolding finder man en sjælden mulighed for at opleve Maluba Orchestra ledt an af Marilyn Mazur, Fredrik Lundin og Kasper Bai. Gruppen blev dannet i forbindelse med Copenhagen Jazz Festival 2017 og debuterede live på festivalen samme sommer. /EXP