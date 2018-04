Lokale ildsjæle: Strandbeskyttelse er en hæmsko

Hejlsminde: - Det er helt sikkert godt. For i dag er vi i den grad begrænsede af Kystdirektoratets stringente krav.

Sådan siger Bent Ole Jonsen, formand for Hejlsminde Strandpark-udvalget, om Kolding Kommunes forsøg på at få ophævet strandbeskyttelseslinjen for en del af Hejlsminde Strand. Udvalget har gennem de seneste år arbejdet for at gøre Hejlsminde Strandpark så turistvenlig som muligt i respekt for miljø og natur.

- Som det er i dag, må vi ingenting. Vi havde for eksempel en plan om at sætte nogle kærestebænke op på stranden, så man kan sidde og kigge ud over vandet. Men det er lukket land. Og vi har været nødt til at placere to gynger helt op ad bådelaugets bygninger i stedet for at flytte dem lidt ud i området. Vi er i den grad hæmmede af strandbeskyttelseslinjen, siger Bent Ole Jonsen, som ser frem til, at tøjlerne slækkes.