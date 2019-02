Lokalbetjente skifter plads

Ken Nissen er ny lokalbetjent i Christiansfeld. De seneste ti år har han haft det tilsvarende job i Vamdrup. Her er jobbet nu overtaget af H.P. Poulsen, som får ansvar for både Vamdrup og Lunderskov.

Opland: Lokalbetjentene har holdt skiftedag. Gennem ti år har Ken Nissen haft ugentlig mødetid på biblioteket i Vamdrup, men nu har han i stedet overtaget ansvaret i Christiansfeld, hvor borgerne kan møde deres lokale betjent i Seniorhuset. I Vamdrup bliver pladsen overtaget af Hans Peter Poulsen, som har kontakten til borgerne i både Vamdrup og Lunderskov. - Rokaden skyldes, at hidtidige lokalbetjent i Christiansfeld søgte et andet sted hen, og så syntes jeg, at det var på tide at prøve noget nyt efter ti år, hvor jeg har haft ansvaret i Vamdrup, fortæller Ken Nissen. Samtidig med rokaden skifter titlen også. Fra nu af hedder det lokalbetjent og ikke landbetjent som tidligere.

Lokalbetjente Lokalpolitiet i Christiansfeld: Ken NissenMødetid fra kl. 14-17, Seniorhuset



Telefon: 40 45 64 77



Lokalpolitiet i Vamdrup/Lunderskov: Hans Peter Poulsen



Mødetid fra kl. 14-17, Vamdrup Bibliotek



Telefon: 51 55 94 07

Tager de lokale sager Ken Nissen glæder sig til den nye udfordring, som betyder, at han tre timer om ugen har træffetid i Christiansfeld. - Lige nu kan man desværre ikke rigtig se rent fysisk, at jeg har kontor i Seniorhuset, men jeg håber, at der kommer et skilt op, så borgerne bliver ledt på vej til kontoret, for jeg vil jo rigtig gerne have besøg, siger den nye lokalbetjent. Engang havde landbetjenten mange opgaver, som i dag er pillet ud af funktionen. Det gælder eksempelvis det administrative arbejde med pas og kørekort, som i dag ligger under borgerservice. Derfor er det heller ikke en fuldtidsstilling at være lokalbetjent, men der kan godt være mere arbejde i jobbet end de tre ugentlige træffetimer. - Resten af tiden er jeg knyttet til patruljen inde i Kolding, men hvis der er sager i Christiansfeld, så vil det være mig, som tager dem. Jeg har lige været ude til et indbrud for eksempel. Og borgerne kan også ringe til mig på tidspunkter, hvor jeg ikke er på kontoret. Det er jo fordelen ved en lokalbetjent, at borgerne har én bestemt kontakt, som de kender ansigtet på, siger Ken Nissen.

Tager bekymringer alvorligt For den 56-årige lokalbetjent handler jobbet ikke kun om at opklare forbrydelser, det handler også om at forhindre dem. Derfor tager han det også alvorligt, hvis folk banker på hans dør med deres bekymringer. - Det kan være, at der er en bilist, der altid kører hurtigt på deres vej på et bestemt tidspunkt af døgnet. Så kan jeg godt tage ud og få en snak med vedkommende stille og roligt. Der kan sagtens være små ting, som fylder meget for folk, siger Ken Nissen. Han har også bemærket, at der i Christiansfeld har været en del snak om klubløse unge, der nu ender med at få en container-tilholdssted ved tennisbanen. - Det er fint, de får et sted at være. Og jeg kan sagtens finde på lige at kigge forbi en dag, så vi har åbnet for en dialog, og så de unge ved, hvem jeg er. Ken Nissen har været betjent siden 1987. Hans erfaring omfatter også internationale missioner i Bosnien, Kosovo og senest Afghanistan.