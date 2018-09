Lokal vingård er i fuld gang med rekordhøst

Da Frøkær Vingård holdt åbent hus lørdag kunne vinavler Jens Graff fortæller, at 2018 bliver den hidtil bedste sæson. De første hvide druer er i hus, og de røde skal høstes i løbet af de kommende to uger.

Jens Graff synes, det er hyggeligt at få besøg, og i år har han en rigtig god historie at fortælle.

Thomas Graff giver gerne sin far en hjælpende hånd i vinmarken, når der skal køres med ATV. Og det skal der snart, for de blå druer skal høstes inden for de kommende to uger. Foto: Mette Mørk

På gammeldags maner

Han sover roligt, selv om hele høsten endnu ikke er i hus.

- Det ser fint ud. De blå druer begynder vi på at høste i næste uge, og her lover vejrudsigten godt vejr. Jeg regner med, at vi er færdige om 14 dage. Det er op til tre uger før, vi plejer. At vi kan høste så tidligt skyldes den lange og varme sommer.

I år forventer han, at han får over tre tons druer at arbejde med.

Familie, venner og bekendte hjælper ham med høsten.

- Det foregår med håndkraft. Vi får hver en lille plukkesaks og en spand, og så er det bare med at komme rækkerne igennem. Når vi høster med håndkraft, kan vi sortere druerne, mens vi plukker. I år er stort set alle dog fine - uden råd og grå skimmel.