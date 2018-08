Lokal vinbonde får rekordhøst: Men mange tusinde babyplanter er døde

2018 bliver uden tvivl den bedste år for vinbonde Sven Moesgaard i Dons, men der malurt i jubelen. Nyplantede vinstokke tørster efter vand, og 40 procent forventes at gå til.

Mousserende vin fra Dons-området ved Kolding fik af EU tidligere i år den eftertragtede BOB, som står for Beskyttet Oprindelses Betegnelse. Det betyder, at den mousserende vin fra Dons-området kan bruge betegnelsen "kvalitetsvin". Dermed fik Danmark sit første anerkendte vinområde.

De er såmænd ligeglade med tørken, for de gamle vinstokkes rødder rækker mindst ti meter ned i jorden. Der er derfor udsigt til det bedste vinår nogensinde på Skærsøgaard i Dons nordvest for Kolding.

- Det er den mest skrækkelige sommer for vores babyplanter. Vi har plantet flere tusinde nye planter, og det ser ud til, at 60 procent af dem overlever. Normalt kan man forvente, at godt 90 procent af babyplanterne vil overleve, siger Sven Moesgaard.

Midt i glæden over den fantastiske sommer konstaterer vinbonden imidlertid, at det er en dråbe malurt i jubelen.

- Den beskyttede oprindelsesbetegnelse er enestående, og derfor vil jeg naturligvis satse på druerne til mousserende vin, for det kan vi stabilt gøre godt. Men selvfølgelig kan jeg ikke lade være at lave mere rødvin i år, når nu sommeren er så god, siger Sven Moesgaard.

Vanding nødvendig

Han har sjældent vandet nyplantede vinstokke, men det er nødvendigt i år, og derfor har han og medarbejderne travlt med at vande. Det sker vel at mærke ikke bare ved hjælp af en vandspreder, for Sven Moesgaard har selv udviklet en spidsfindig vandingsmetode.

- Vi er nødt til at narre planten. Hvis vi vander ved overfladen, vil rødderne bare række op mod jordoverfladen, men det er vigtigt, at de rækker nedad, og derfor forsøger vi at vande ved at stikke et rør ned ved siden af hver plante, når vi vander.

- Det er et sisyfosarbejde. Vi har vandet 6.000 planter 12 gange. Det er mange mandetimer, men alternativet er ingenting, siger Sven Moesgaard.