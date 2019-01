Lokal spejdergruppe har fået to milioner fra fond: Vi kan næsten ikke få armene ned

En masse glade spejdere fra Hercules Gruppen var samlet torsdag aften for at fejre, at de har fået to milioner kroner fra Mærsk Fonden til en ny spejderhytte. Det blev fejret med lagkage og champagne. Privatfoto.

For nylig fik Hercules Gruppen en glædelig nyhed, da de fik at vide, at Mærsk Fonden har givet spejderne to milioner kroner. Pengene skal bruges på en spritny spejderhytte.

Kolding: Snart kan spejderne i Hercules Gruppen i Kolding forhåbentlig nyde godt af en spritny spejderhytte. Spejderne i Kolding har nemlig fået tildelt to milioner kroner fra Mærsk Fonden. En meget glædelig nyhed, fortæller formanden for bestyrelsen for Hercules Gruppen, Allan Brill. - Vi kunne næsten ikke få armene ned, siger Allan Brill. Han fortæller, at det i bestyrelsen har været en ambition de sidste fem-seks år at skaffe midler til en ny spejderhytte. Beskeden kom per brev fra Mærsk Fonden, og Allan Brill fortæller, at da postkassen ikke blive tjekket hver dag, lå brevet derfor i postkassen i fjorten dage. - Brevet var blevet lidt vådt. Men den endelige opringning fik jeg i lørdags, siger han og smiler. Spejderne søgte midler fra fonden den 18. august, og i efteråret fik de besked på, at fonden havde modtaget ansøgningen og behandlede den. - Det er fuldstændig fantastisk for de nuværende spejdere og de kommende spejdere i de næste mange år.

Ny spejderhytte Hercules Gruppen søgte midler fra Mærsk Fonden d. 18 august 2018. Sidst i december fik spejderne den glædelige nyhed om, at fonden vil give to millioner kroner til en ny spejderhytte. Planen er, at den nye hytte skal være på adressen Floravej, men bestyrelsen har også kig på en grund ved vandet.



Byggeriet forventes startet i løbet af 2019.



Spejderne søger stadig midler til byggeriet. Både i form af økonomisk støtte og materiel støtte.

Ny hytte Og der er bestemt ingen tvivl om, at de mange penge skal bruges på en ny spejderhytte. - Den spejderhytte, vi har i dag, er fra krigens tid, og den har stået et andet sted i Kolding og blev flyttet i 1964 til Floravej, så den har i den grad udtjent sin værnepligt. Den er faldefærdig. Det har været et stort ønske i mange år med en ny hytte, og nu ser det ud til at lykkes, siger Allan Brill og fortæller, at den gamle spejderhytte skal rives ned. Men spejderne søger stadig fonde og støtte til opførelsen af en ny hytte. - Vi søger stadigvæk midler, fordi vi vi gerne både vil have udenomsarealer og sheltere. Vi vil selvfølgelig gerne give en arv videre, så der stadig om 100 år er en spejderhytte i Kolding. Det er planen, at den nye hytte skal bygges på samme grund som den gamle, men i bestyrelsen har man også kig på en grund ved åen. - Men nu har vi fået en så stor sum penge, at vi endelig kan gøre noget konkret og komme videre, siger Allan Brill og fortæller, at han regner med at byggeriet starter i løbet af 2019. Han ser også en ny hytte, som en god mulighed for at få flere spejdere i Kolding. - Nu er døren åben, og så håber vi, at der er flere som kan se idéen i at støtte en frivillig forening.