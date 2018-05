Lokal popsanger optrådte ved gudstjeneste i vandkanten

Blandt sine mange sange havde John Schmidt fundet tre, der passede perfekt til lejligheden, da han optrådte med sit orkester ved en gudstjeneste på Løverodde Strand.

Kolding: Bedeslagene ringede fra en skibsklokke i messing, og det var meget passende, for det var en nærmest maritim gudstjeneste, der mandag formiddag blev holdt ved Løverodde Strand. Her klukkede bølgerne med i baggrunden, da de mange besøgende lagde ud med at synge pinsesalmen "I al sin glans nu stråler solen". Alteret var lavet af drivtømmer, som kirketjenerne forinden havde fundet langs stranden. Ude fra badebroen kom tre lystfiskere travende, mens en trækutter futtede forbi med Skærbækværket om styrbord. En bil trillede stille ned gennem gruset med endnu flere, som lige kunne nå at være med til den idylliske gudstjeneste, der var lavet i et samarbejde mellem kirkerne i Dalby, Sdr. Stenderup, Sdr. Bjert og Brændkjær. - Pinsen er åndens grønne tid, så naturen er i den grad med til at understrege budskabet. Derfor er det en rigtig god idé at holde pinsens gudstjeneste ude i det fri, fortæller sognepræst Maria Skjerning Frederiksen fra Sdr. Stenderup Kirke.

Fælles gudstjeneste I Kolding Provsti er der tradition gennem flere år for, at flere kirker går sammen om at arrangere gudstjeneste i det fri. Det er blot andet år, at de fire kirker i Dalby, Brændkjær, Sdr. Stenderup og Sdr. Bjert er gået sammen om at lave friluftsgudstjeneste i fællesskab.



Gudstjenesten i år havde overskriften "Godmorgen Livet!".

I silende regn Sognepræsten medgiver dog, at det er lidt af et sats at rykke udenfor, for pinsevejret i Danmark kan godt nynne med på helt andre toner end dem til "I al sin glans nu stråler solen". Både Maria Skjerning Frederiksen og Tine Illum fra Sdr. Bjert Kirke husker det år, hvor deres fælles pinsegudstjeneste blev holdt under åben himmel på Skamlingsbanken. I ubønhørlig silende regn. - Når vi flytter udenfor, er det også for at gøre gudstjenesten anderledes. Når man har to helligdage lige efter hinanden, kan det give rigtig god mening at gøre noget, så der er forskel på, om man kommer i kirke den ene og den anden dag, tilføjer Tine Illum.

Sangskriver: Kirken kan noget særligt Den lokale sangskriver John Schmidt var også med til at gøre gudstjenesten anderledes på 2. pinsedag. Han havde valgt tre af sine sange til lejligheden, og den første var som skrevet præcis hertil. "Et sted ved vandet" hedder den, og faktisk blev den skrevet blot halvanden kilometer henne langs stranden, hvor John Schmidt på det tidspunkt kom for at sidde i fred og ro og tænke over tilværelsen. "Jeg har et sted ved vandet, en dag fortæller jeg hvor, her gemmer sig det største, du får svar større end ord", synger han i sin sang. Det er linjer, der rummer en salme i sig. - Jeg er meget optaget af de eksistentielle spørgsmål, som også er det kirken beskæftiger sig med. Det er, når vi tør give os hen til noget, der er større end os selv, at vi for alvor flytter os, fortæller popsangeren, inden han skal optræde i teltet, der er slået op ved Løverodde. - Jeg er ikke fast kirkegænger, men når jeg kommer der, så rammer det mig, hvad kirken kan. Jeg synes, at i kirken tør man tænke stort og bruge store ord, og derfor er der også brug for kirken mere end nogen sinde. Ikke så vi kan slå andre i hovedet med vores tro, men sådan at vi er i stand til at rumme andre end dem, der mener det samme som os selv. Det kristne budskab fortæller os, at vi er ok, som vi er. Sådan opfatter jeg det i hvert fald.

En sten i hånden De mange kirkegængere fik en strandsten i hånden, da de ankom. Under gudstjenesten kunne den lægges i en bowle fyldt med vand. Set gennem glasset blev stenen forstørret. - Symbolikken er, at som mennesker bliver vi også fremkaldt i pinsens budskab. Vi er måske lidt slidte i kanterne lige som en strandsten, men i mødet med Helligånden, vokser vi, smiler sognepræst Tine Illum.