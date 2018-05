Lokal kvinde giver fornem gave til Hjarup Kirke

Sognepræst Maria König var glad for det resultat, som Birtha Toni Kjeld var nået frem til. Messehagelen kan holde længe, for den bliver kun brugt to - måske tre - gange om året. Foto: Søren Gylling

Gennem 50 år er Birtha Toni Kjeld kommet i Hjarup Kirke. Søndagens gudstjeneste blev helt speciel for hende, for da iførte præsten sig den bordauxrøde messehagel, som den kreative kirkegænger har skabt til kirken.

Hjarup: For Birtha Toni Kjeld blev gudstjenesten lidt ud over det sædvanlige på 1. pinsedag. For lige før nadveren iførte sognepræst Maria König sig en bordeauxrød messehagel, som søndag blev taget i brug for allerførste gang. Og det er en messehagel, som Birtha har designet og syet til kirken. Vel at mærke til den kirke, hvor hun selv er kommet som kirkegænger gennem de seneste 50 år. - Jeg er meget glad for, at de kunne lide den i menighedsrådet, så præsten kunne tage den i brug her i dag, fortæller Birtha, som kom ind i billedet, da Hjarup Kirke efterhånden stod og manglede en ny messehagel til brug på i pinsen og 2. juledag. Den gamle var ved at være lovlig slidt. - Da jeg blev spurgt, vidste jeg med det samme, at det kunne jeg godt finde ud af, fortæller Birtha Toni Kjeld, der er vokset op med en mor og en bedstemor, der altid har syet meget. - Så jeg har også selv lavet meget kreativt arbejde. Som ung stod jeg endda med en brochure fra Kolding Kunsthåndværkerskole, men selv om det lød spændende, så var det også langt væk, for jeg boede i Lemvig dengang, og jeg havde aldrig været ude at rejse. Så hun tog en anden uddannelse i stedet, og når hun så fik fri fra arbejde, brugte hun sin fritid på at arbejde kreativt med sine hænder. Det har hun gjort lige siden. Og hun endte altså på disse kanter alligevel, selv om hun ikke søgte ind på kunsthåndværkerskolen i Kolding.

Farverigdom Farven på messehagelen kan skifte efter årstiderne i kirkeåret.Grøn bruges i perioden mellem pinse og advent og på Hellig tre konger. Farven symboliserer håb, liv og vækst.



Rød bruges 2. juledag og 1. og 2. pinsedag. Farven symboliserer blodet og ilden.



Gul (hvid) bl.a. på juleaften, 1. juledag, julesøndagen og nytårsaften. Farven symboliserer fest og glæde.



Violet bruges bl.a. i advent- og fastetiden. Farven symboliserer forberedelsen.



Sort bruges kun på langfredag (og under begravelser). Farven symboliserer sorgen.

Masser af hjerter Den messehagel, hun har lavet til Hjarup Kirke, er fyldt med kærlighed. Det har været hendes største inspiration, og ud over hjerterne, der danner et kors på frontsiden af den nye messehagel, så har Birtha også dekoreret med såkaldte Josefineknuder, der også kaldes for kærlighedsknuder. En særlig detalje er i øvrigt de figurer, der kranser motivet ind på bagsiden af messehagelen. De to figurer er direkte inspireret af de to engle, man kan se på alteret i Hjarup Kirke. - Jeg tænkte, at nu er jeg kommet her i 50 år og set på de to engle, så jeg synes, det var passende, at de indgik som en del af mønstret, så messehagelen på den måde er særlig knyttet til kirken her, fortæller Birtha Toni Kjeld.