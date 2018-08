Lokal kunstner står bag ny jubilæumsplakat

Normalt laver Lydia Wienberg kun 200 eksemplarer af sine Kolding-plakater, men denne gang har hun valgt at få trykt et anderledes stort antal, som passer til anledningen: 750 styk.

Nu har hun lavet en ny af slagsen, denne gang for at markere Koldings og Koldinghus' 750 års jubilæum. På plakaten ser man Slotssøen, Kærlighedsstien, Koldinghus og i baggrunden nogle af de mest markante gamle bygninger i byen.

Kolding: Interessen for plakater med lokale motiver er stor i øjeblikket. Det mærker blandt andre kunstneren Lydia Wienberg, som siden 2012 har designet en stribe Kolding-plakater.

Går fantastisk

For et år siden åbnede hun og hendes mand Lauge en butik i Klostergade, og også her har interessen været overvældende.

- Det går helt fantastisk, og det har vist sig, at det mest er Kolding-plakaterne, der bliver solgt, fortæller hun.

Den nye jubilæumsplakat kan købes i butikken i Klostergade, som har åbent fredag og lørdag, eller på www.lydiawienberg.dk.