Lokal kok og rejsebureauejer: Gid Obama havde taget Michelle med

Kolding: Der var kun et lille bitte hår i suppen for det lokale trekløver Thomas Hansen, hans hustru Sanne Rose og Jens Thykier, da de fredag formiddag ankom til SDU for at deltage i Obama-arrangementet senere på formiddagen.

- Jeg havde håbet, at han ville tage sin kone Michelle med. Det er en familie, vi har fulgt, og jeg har været fascineret af ham i hans præsidentperiode, siger Sanne Rose.

Jens Thykier ejer rejsebureauet Amazing Tours, mens Thomas Hansen er den ene halvdel bag Kokkekompagniet. De to og Sanne Rose var ikke i tvivl om, at de gerne ville betale for at se og høre Obama live.

- Han er en ubetinget en af verdens dygtigste talere, og det er stort at opleve ham i Kolding, Jeg forventer at opleve en stor personlighed, der brænder igennem, siger Jens Thykier.