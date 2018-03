Lokal iværksætter forfølger sin drøm: Laver gourmetudgave af mjød

Ronnie Gram fra Kolding har længe haft en iværksætter i maven og forsøger nu at få danskerne til at holde af hans gourmetudgave af mjød. Kilovis af honning, litervis af æblemost og nogle hemmelige krydderier var blandt ingredienserne, da han søndag bryggede for anden gang.

Kolding: Han åbner hurtigt de små pakker og hælder pulveret ned i de store hvide plastiktønder, som endnu kun rummer nogle få liter med den gyldne væske. Pulveret er portvinsgær, der skal sætte gang i gæringen af drikken, og når gæringen er blevet kickstartet i løbet af kort tid, er det tid til at hælde litervis af mere væske ned i tønderne. 42-årige Ronnie Gram satte sidste år for alvor skub i sin gamle drøm om at blive iværksætter, og med sin store interesse for god mad og drikke, er det ikke en hvilken som helst stangvare, han vil lægge navn til. Gunlöd, hedder hans nye kærlighed. En moderne mjød, der er langt fra fordomme om sød og tung mjød i solide stenflasker. Gunlöd passer til ost og desserter, den er økologisk og skal helst serveres køligt. - Man behøver ikke at rende rundt med et sværd ude på markerne for at drikke mjød, slår Ronnie Gram fast.

Ronnie Gram er med i gruppen bag den årlige iværksættercamp i Spanien, Seedster, som Jesper Buch arrangerer.



Ronnie Gram fortæller, at han har fået inspiration fra sin bror til sit iværksætteri, men at han ikke har fået konkrete råd til mjød-firmaet, da hans bror ikke er specielt interesseret i mad-produkter.



Sammen med to venner For 11 måneder siden stod han og hans kone også her i det store produktionskøkken hos Kokkekompagniet, som Ronnie låner, når han skal brygge mjød. Det er søndag, og det er kun anden gang, de er i gang. Sidste år bryggede de cirka 400 liter, og efterspørgslen på hans mjød har været så stor, siden den kom i handlen i december, at portionen denne gang er oppe på omkring 1000 liter. At det lige blev mjød, Ronnie Gram kastede sig over, er lidt af et tilfælde. For tre år siden havde en af hans venner, der er biavler, noget honning, som var gæret. Det kunne derfor ikke sælges til kunderne men kan godt bruges til mjød, når det bliver varmet op. En anden kammerat havde lige kværnet en masse æbler og lå inde med frisk æblemost, og Ronnie og vennerne fandt en gammel gruekedel og gik i gang med at brygge mjød i Ronnies garage.

Beholder jobbet De lavede noget med forskellige krydderurter, men det var den med honning og æbler, der kunne noget og ramte en særlig smag, forklarer Ronnie Gram, der derefter arbejdede videre med ideen om at lave sin egen mjød. Siden kom han i forbindelse med en anden dansker, der ville i gang med det samme, og de slog pjalterne sammen og bryggede den første portion sammen sidste år. Men Ronnie Gram har nu købt ham ud. Jobbet i Kriminalforsorgens Institution Skjern Å - det tidligere Statsfængslet Midtjylland - har han dog stadig, for salget af mjød er endnu ikke noget, han kan leve af. Han er uddannet træ- og landskabsplejer og står for undervisning og beskæftigelse af de indsatte i institutionens skovområde. - Det her er en proces, hvor vi bygger lidt på hvert år. Men folk har taget godt imod vores produkt, og jeg tror, jeg har ramt noget med hensyn til udviklingen indenfor mjød. Folk vil gerne betale for gourmetprodukter, og det er ikke sikkert, vi kommer til kun at lave mjød. Der kan også komme andre varer til, for eksempel økologisk tonicvand, siger Ronnie Gram.

Kræver mange timer Foreløbig har han kun brygget sin mjød to gange på 11 måneder. Men der er alligevel meget arbejde med det. Når tønderne er fyldt, bliver de kørt til lageret i Skanderborg, og engang imellem skal tønderne rystes, så gæringen holdes i gang. Mjøden skal hældes på andre tønder undervejs, det skal på flasker, og der skal etiketter på de nummererede flasker. Dertil kommer salgsarbejdet, som foregår i hele landet. Foreløbig er Gunlöd blandt andet blevet solgt til Kolding Vinhandel, Vinbaren og den kommende restaurant Bror Ditlev i Kolding. Også flere restauranter i Aarhus og København har investeret i drikkevaren, der har en alkoholprocent på 14.