Lokal festival løfter niveauet et hak

Jordrup/Fynslund: Spilleplanen og musikerne er klar - og snart er publikum også parat, for det er lørdag den 18. august, at der igen er Markant Festival ved Fynslundhallen. Og i år er der både professionelle og semiprofessionelle musikere repræsenteret ved årets Markant Festival.

- Vi har løftet niveauet, når det gælder andelen af de professionelle musikere. Det bliver spændende. Men vi har selvfølgelig stadig lokale musikere repræsenteret, siger Søren Rask, der er medarrangør og festivalkoordinator.

Han har selv fået en ven, der spiller musik professionelt, til at ville komme og optræde.

- Jeg tror, at fordi han kommer og spiller, så er der også nogle andre professionelle, som har tænkt "hvad er det nu for noget?", og det vil de også være med til.

Og der er også andre dele af festivalen, som bliver håndteret af professionelle i år.

- Vi har fået et professionelt madhold på til dette års festival. Vi plejer selv at stå for maden, men det havde vi svært ved at få til at hænge sammen. Så for ganske nyligt fik vi et hold på, som er vant til at køre ud og lave mad til festivaler. De kommer med burger og pomfritter og mad- og dessertpandekager og andet godt, så der er lidt for alle, siger Søren Rask.