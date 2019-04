Lokal el-installatør med 45 ansatte er solgt til Bravida

El-installatøren Buchreitz, der har base i Kolding, er solgt til en konkurrent med knap 2000 ansatte i Danmark. Stifteren Søren Buchreitz ser nye muligheder ved at blive del af Bravida.

Kolding: I Norden har Bravida godt 10.000 ansatte, og heraf godt 1850 ansatte i Danmark. Nu vokser virksomheden med 45 medarbejdere efter koncernen har købt el-installationsvirksomheden Buchreitz, der har base i Kolding.

Bravida leverer løsninger inden for service- og installationsydelser og spænder bredt lige fra el, vvs, ventilation, sprinkler, køl og til fjernvarme, mens de nye medarbejdere i Buchreitz er fokuseret på el-installationer. Buchreitz udfører service- og projektopgaver i lokalområdet og leverer blandet andet også alarmanlæg, tv-overvågning og energirådgivning.

Buchreitz havde i 2018 en omsætning på cirka 41 millioner kroner og tjente fire millioner kroner før skat. Bravida Danmark havde i seneste offentliggjorte regnskab for 2017 en omsætning på knap to milliarder kroner og et overskud på 95 millioner kroner før skat.

- Opkøbet er en naturlig udvikling for Bravida Danmark, som et led i vores strategi frem mod 2020. Med overtagelsen af Buchreitz styrker vi vores tilstedeværelse både på el-service, -teknik og -entreprise i Trekantområdet. Dialogen har været rigtig god, og jeg er stolt af, at vi nu kan byde de dygtige medarbejdere i Buchreitz velkommen til Bravida, udtaler Jørn Tønnes, der er regionsdirektør i Bravidas Region Syd.

Det er Bravidas tredje opkøb i år.