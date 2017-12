Lokal æg-koncern opkøber historisk pakkeri

Beholder navnet

For koncernchef Jann Dollerup Vig Jensen fra Danæg er opkøbet af Henriettelund en vigtig brik i Danægs strategi, og han ser et godt match mellem de to virksomheder: - Henriettelund distribuerer i dag æg til mange af de danske detailkunder, og overtagelsen passer således rigtig godt til virksomheden og de ambitioner der er for fremtiden. Vi er glade og stolte over, at Jens valgte at sælge sit livsværk til netop Danæg, og vi vil gøre vores for at leve op til denne tillid. Vi har ingen planer om at ændre navnet Henriettelund på bakkerne. De danske forbrugere kender allerede produktet og ved, hvad de står for. Det vil derfor kun vil være en styrke at bibeholde de karakteristiske bakker på detailhandlens hylder, udtaler Jann Dollerup Vig Jensen i en pressemeddelelse. /EXP