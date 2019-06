Lokal Venstre-mand tror på sensationen: Jeg krydser fingre til det sidste

Kolding: Tobias Jørgensen håber og tror på, at han inden længe skal tage orlov fra byrådet og repræsentere Venstre i Folketinget. Venstre er gået et mandat frem fra fem til seks mandater i Sydjyllands Storkreds.

- Jeg har givet alt, jeg har i med mig. Hvis det ikke slår til, så vil jeg stadig sætte mig tilbage og være tilfreds med den indsats, der er lagt. Nu skal vi se, hvad stemmetallene siger. Venstre er også gået væsentligt frem i Fredericia, hvor jeg er opstillet, så jeg håber, at jeg får et godt valg der, siger han.

Hvordan vurderer du dine egne chancer?

- Jeg tror ikke, at jeg får det dårligste valg blandt alle dem, der står på stemmesedlen. Om jeg kan nuppe det sjette mandat, eller om jeg kommer en eller to placeringer længere ned, det har jeg svært ved at vurdere. Jeg håber og tror på sensationen, for jeg har kæmpet for det her, siden statsministeren trykkede på valgknappen. Hvis jeg giver op nu og ikke tror på det, så vil det være spildte kræfter.