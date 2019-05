Lokal Venstre-landmand slået på hjemmebane: Flest personlige stemmer går til spidskandidaten

Ligesom på landsplan havde Venstre et godt EU-valg i Kolding og fik fremgang i begge kredse. Den lokale V-kandidat Asger Christensen gik også frem i forhold til sidste valg, men det var ikke nok til at slå spidskandidaten Morten Løkkegaard.

Kolding: Koldings lokale EU-kandidat Asger Christensen må tage til takke med andenpladsen, når det gælder antallet af personlige Venstre-stemmer i de to valgkredse i Kolding.

Trods en vis hjemmebanefordel måtte han se sig slået knebent af sit partis spidskandidat, Morten Løkkegaard. Det viser tal fra nattens første optælling af personlige stemmer for Venstre i Nord-kredsen og Sydkredsen i Kolding.

Det skal dog understreges, at tallene endnu ikke er officielt bekræftet af KMD.

I Kolding Nordkredsen fik Asger Christensen 1.682 stemmer mod Morten Løkkegaards 1.611 stemmer. Anderledes så det ud i Kolding Sydkredsen hvor Asger Christensen fik 1.516 personlige stemmer og Morten Løkkegaard fik 1.653.

Alt i alt giver det Asger Christensen 3.198 personlige stemmer, men han må altså se sig overhalet indenom af spidskandidatens samlede 3.264 stemmer i de to kredse i Kolding.

- Man skulle jo helst have flest stemmer på hjemmebane. Men jeg vidste også, at det var to stærke kandidater, jeg var oppe imod i Søren Gade og Morten Løkkegaard, fortæller Asger Christensen, da vi fanger ham på telefonen mandag formiddag.

Venstre havde i det hele taget et godt valg og er det parti, der har fået flest stemmer på landsplan.

- Det er så fantastisk. Alle eksperter er jo blevet gjort til skamme, både omkring valgdeltagelsen og på hvad folk ville stemme. Det er jo rart, at almindelige mennesker kan sætte sådan nogle eksperter på plads, fortæller Venstre-manden.

Partiets flotte valgresultat er ikke det eneste positive, Asger Christensen tager med fra aftenen og natten.

- Det regnede både på Venstre og på vores marker i nat. Det er godt, fordi de trængte virkelig til vand.