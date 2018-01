Lørdagsåbent skal gøre det lettere at komme på stadsarkivet

Kolding Stadsarkiv holder nu lukket om mandagen. Til gengæld holder arkivet åbent en lørdag om måneden, så det er nemmere for mange lønmodtagere at kigge forbi. Desuden åbner arkivet snart en satellit på biblioteket.

- Vi har en strategi om, at arkivet skal være mere tilgængeligt. Og hvis man har et job, hvor man møder i dagtimerne, så har det hidtil været stort set umuligt at besøge arkivet. Nu prøver vi denne løsning, som man har rigtig gode erfaringer med hos arkivet i Vejle, siger stadsarkivar Lene Wul.

Fra den 1. februar begynder arkivet at holde lukket om mandagen, men til gengæld åbner man døren for besøgende hver den første lørdag i måneden.

Kulturudvalget i Kolding har netop godkendt de nye åbningstider for Kolding Stadsarkiv, som fra den 1. februar holder åbent tirsdag til torsdag fra klokken 11 til 15. Desuden holder det åbent hver den første lørdag åbent i måneden. I 2018 bliver underetagen på Kolding Bibliotek totalt renoveret og ombygget til et nyt musik- og filmområde, samt et historisk værksted, der drives af Kolding Stadsarkiv.

Arkiv-workshop

Samtidig arbejder man på at åbne Det Historiske Værksted, som får til huse i kælderetagen under Kolding Bibliotek. Her vil der være åbent i hele bibliotekets normale åbningstid. I værkstedet kan man kigge i stadsarkivets forskellige digitale og trykte materialer. Typisk vil det tilbud være ubemandet af stadsarkivets medarbejdere, men de kigger til gengæld forbi, når der en gang om måneden bliver arrangeret arkiv-workshop i de nye omgivelser.

- Det kan for eksempel være, at vi tager et tema op omkring slægtsforskning, hvor man får inspiration til, hvordan man selv kan gå videre med at lede i arkiverne, der står frit tilgængelige i Det Historiske Værksted, siger Lene Wul.

Hun mener, at digitale og fysiske brugere er lige vigtige for arkivet. Og hun håber, at det kommer til at smitte af på begge grupper af besøgende - både de digitale og de fysiske - at der nu bliver bedre adgang til materialet med lørdagsåbent og en ny satellit under biblioteket.

- Nu prøver vi i hvert fald det her, og så evaluerer vi på et tidspunkt, siger Lene Wul.